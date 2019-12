Nicht jede Wählergruppierung kann von sich behaupten, dass sie einen Beamten des bayerischen Landeskriminalamtes in ihren Reihen hat. Das aber war nicht der Grund für die Nominierung von Anton Flügel als Spitzenkandidaten der Freien Wähler (FW) in Karlsfeld. Flügel, der auch als Vorsitzender der FW wirkt, ist bereits Gemeinderat und hat als solcher nicht nur in den Augen der Freien Wähler eine gute Figur gemacht. Als Ziel der Wahl am 15. März 2020 gab Flügel auf der Nominierungsversammlung in der Sportgaststätte des TSV Eintracht Karlsfeld aus: drei Mandate plus x. Das wäre eine beträchtliche Steigerung, schließlich ist Anton Flügel bisher der einziger Vertreter der Wählergruppierung im Gemeinderat. Allerdings sind die FW die zweitstärkste kommunalpolitische Kraft in Bayern.

Mitglieder und interessierte Karlsfelder Bürgerinnen sowie Bürger kamen zusammen, um eine möglichst ausgewogene und schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen, wie Flügel sagte. "Das ist uns auch gelungen." Das Spitzentrio der Wahlliste besteht aus Anton Flügel, 44, Martina Thurow, 55, IHK-Bilanzbuchhalter und Mitarbeiterin der Geschäftsstelle des TSV Eintracht Karlsfeld, sowie Christian Sedlmair, 29, Bauleiter und Vorsitzender des Burschenverein Karlsfeld.

Auf den weiteren Plätzen befinden sich langjährige Karlsfelder wie Jakob Kauk, Georg Malik, Christian Wisser, Thomas Popp oder Jeantte Malik, die in vielen Vereinen vernetzt und aktiv sind. "Ihr alle habt gemeinsam", sagte Flügel, "dass ihr euch für eure Heimatgemeinde einsetzt und im kommenden Gemeinderatsgremium eure reichhaltige, jeweilige Lebens- und Berufserfahrung mit einbringen wollt."

Wichtig war jedem einzelnen Bewerber, in den Entscheidungen frei bleiben zu können und keinem Parteibuch- oder Fraktionszwang zu unterliegen. Auch der bereits im Herbst verkündete Verzicht auf einen eigenen Bürgermeisterkandidaten wurde im Anschluss an die Nominierung thematisiert - alle sahen das als die richtige Entscheidung an. Anton Flügel berichtete von der "sehr guten Zusammenarbeit" mit Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU). Deshalb müsse man keinen eigenen Kandidaten für das Bürgermeisteramt aufstellen. Ihren Wahlkampf stellen die Freien Wähler unter den Slogan: "Für unser Karlsfeld - frei und unabhängig!"