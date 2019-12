Das Bündnis für Karlsfeld will für die Kommunalwahl 2020 eine attraktive Liste aufstellen und auch einen Bürgermeisterkandidaten oder -kandidatin nominieren. Die Mitgliederversammlung zur Aufstellung der Gemeinderatsliste findet am Montag, 16. Dezember, statt. Der Vorstand der Wählergruppierung lädt alle Mitglieder und Anhänger zur offiziellen Aufstellungsversammlung ein. Die Versammlung findet um 19.30 Uhr im Nebenraum der TSV-Sportgaststätte in der Jahnstraße 15 in Karlsfeld statt. Die Aufstellungsversammlung ist öffentlich. Dazu sind auch Gäste willkommen.