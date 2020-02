Kommunalwahl in Hebertshausen

Der Freie Bürgerblock (FBB) und die Freien Wähler Hebertshausen präsentieren am Freitag, 14. Februar, ihre Themen und Schwerpunkte für die Kommunalwahl am 15. März. Zudem stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat und den Kreistag vor. Auch die Landratskandidatin der Freien Wähler, Dagmar Wagner, wird sich den Besuchern präsentieren. Benno Zierer, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler, berichtet über aktuelle Themen aus dem Landtag. Die Veranstaltung im Restaurant Lo Smeraldo (Nebenzimmer) in Hebertshausen beginnt um 19 Uhr.