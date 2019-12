Vorweihnachtliche Überraschung der Bürgerstimme Haimhausen: Entgegen ihrer Ankündigung bei der Aufstellungsversammlung für die Gemeinderatsliste hat die kommunalpolitische Gruppierung "Bürgerstimme Haimhausen" nun doch noch einen Kandidaten für das Amt des ersten Bürgermeisters aus dem Hut gezaubert: Der Haimhauser Unternehmer Detlef Wiese, 56, soll bei den Kommunalwahlen am 15. März des kommenden Jahres gegen Amtsinhaber Peter Felbermeier (CSU) antreten. Die Bürgerstimme will Wiese am 22. Dezember um 20 Uhr in der Pizzeria "La Mama" in Haimhausen vorstellen und nominieren.

Wiese begründet seine Entscheidung mit den kommenden Aufgaben, die in der Ortschaft gelöst werden müssten. Hier gebe es ein "großes Potenzial, insbesondere in der Ortsplanung zu gestalten und nicht zu verwalten". Dies sei als Unternehmer "immer schon mein Schwerpunkt, Teams zu führen und zu handeln", gewesen. "Haimhausen darf gerne aus der Lethargie herausgeführt werden", so Wiese. Zweitens stehe es seiner Ansicht nach um die Finanzen des Ortes mittelfristig nicht gut. "Wir benötigen dringend Einnahmen, die strukturell natürlich zum Ort passen sollen und wozu es wohl überlegte Entscheidungen braucht." Nicht zuletzt habe er in seinen Unternehmen stets eine sehr transparente Kommunikationskultur geführt und dies wünsche er sich auch in der Gemeinde: ein Angebot für alle, viele Bürger mitnehmen und mit allen Fraktionen zusammenzuarbeiten. "Da gibt es überall gute Ideen und konstruktive Beiträge."

Wiese ist zweifacher Vater und wurde 1963 in Hückeswagen im Bergischen Land geboren. Er kam 2005 als alleinerziehender Vater mit seinen Kindern nach Haimhausen und hat seit Ende 2015 den Asyl-Helferkreis Haimhausen aufgebaut und ihn, so Bürgerstimme-Vorsitzender Ergun Dost, "zum wohl angesehensten des Landkreises entwickelt".

Wieses Kindheit und Jugend, so beschreibt er sich, sei von Sport und Musik geprägt gewesen. Er erlernte mehrere Instrumente und spielte bereits als 14-Jähriger in zwei Bands und einem Blasorchester, komponiert und schreibt Arrangements. Beim Sport wurde der Handball seine Leidenschaft, der er später in Dachau beim TSV Dachau 1865 weiter nachging. Nach seinem Abitur 1982 verbrachte er die Wehrpflichtzeit im Heeresmusikkorps Düsseldorf und studierte danach Ton- und Bildtechnik und Musik. Er ist an über 30 Patenten im Audiobereich beteiligt. 1992 gründete er mit 29 Jahren sein erstes Unternehmen und ist bis heute selbstständig im Bereich Medientechnik und Kommunikation.