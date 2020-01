Haimhausens Sozialdemokraten laden die Bürgermeisterkandidaten von CSU, Grüne sowie der Bürgerstimme am Mittwoch, 22. Januar, zu einer Podiumsdiskussion. Wegen der großen Nachfrage wird die Diskussion von der Kulturkneipe in die deutlich größere Aula der Grund- und Mittelschule Haimhausen verlegt. Die Bürgermeisterkandidaten stellen sich nicht nur den kritischen Fragen der SPD-Sprecher Marcel Enzweiler und Michael Kausch, sondern auch der Diskussion mit den Bürgern, die an diesem Abend die Gelegenheit haben, neben dem Amtsinhaber Peter Felbermeier (CSU) auch die Herausforderer Sabrina Spallek (Grüne) und Detlef Wiese (Bürgerstimme) kennenzulernen. "Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern Haimhausens die Chance geben sich ein direktes Bild von allen drei Kandidatinnen und Kandidaten zu machen", begründet Michael Kausch die ungewöhnliche Einladung der politischen Mitbewerber zu einer SPD-Veranstaltung. "Aber wir werden natürlich auch alle drei Kandidatinnen und Kandidaten mit den Ergebnissen unserer Bürgerbefragung konfrontieren", heißt es in einer Pressemitteilung. Die SPD Haimhausen hatte im Herbst eine Umfrage unter den Einwohnern durchgeführt und die Menschen gefragt, was ihnen besonders wichtig ist und was sie sich vom Gemeinderat in den nächsten Jahren erwarten. Die SPD Haimhausen selbst geht ohne eigenen Bürgermeisterkandidaten in die Kommunalwahl, will aber ihre Fraktionsarbeit im Gemeinderat weiter ausbauen. Bislang stellt sie zwei Mitglieder im Gemeinderat. Einen dritten Sitz hat sie bei der letzten Wahl nur um wenige Stimmen verfehlt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt frei.