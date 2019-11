Detailansicht öffnen

Die Haimhauser CSU vertraut ganz auf Peter Felbermeier. Der amtierende Bürgermeister wurde auf der Nominierungsversammlung in der Kulturkreis-Kneipe mit überwältigender Mehrheit (44 von 45 gültigen Stimmen) erneut zum Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl am 15. März 2020 gekürt. Zuvor hatten die CSU-Ortsvorsitzende Claudia Kops und der Fraktionsvorsitzende der Haimhauser CSU-Gemeinderatsfraktion, Thomas Mittermair, den Mitgliedern die Nominierung Felbermeiers wärmstens empfohlen. "Peter Felbermeier ist kein guter Bürgermeister, Peter Felbermeier ist ein hervorragender Bürgermeister und exakt der Beste, den wir uns für unsere Gemeinde wünschen können", sagte Mittermair. Und Claudia Kop erklärte: "Peter Felbermeier hat viel bewegt und die Gemeinde vorangebracht." Der CSU-Kreisvorsitzende und Haimhauser Gemeinderat Bernhard Seidenath, der nicht mehr für den Rat kandidiert, sagte: "Heute werden die Weichen für Haimhausen gestellt, wie es weiter geht."

Die Nominierungsversammlung bezeichnete Seidenath als "die wichtigste Sitzung, die wir in diesem Jahrzehnt hatten". Ohne Debatte ging zudem die Aufstellung der Gemeinderatsliste über die Bühne, ganz so wie vom CSU-Vorstand vorgeschlagen. "Wir sind sehr gut aufgestellt, viele Frauen, viele Junge", sagte Kops. Außerdem decke die Liste das breite Bevölkerungsspektrum ab.

In seiner Vorstellungsrede lobte Felbermeier zunächst die Arbeit des Gemeinderats: "Wir haben sehr gut zusammengearbeitet." Als Zukunftsaufgabe bezeichnete er die Digitalisierung, "obwohl uns heute noch nicht bewusst ist, was mit der Digitalisierung möglich sein wird". Eine weitere dringende Aufgabe sei die Bewältigung der Verkehrsprobleme, für die es aber "keinen Königsweg" gebe. Ein Beitrag zur Problemlösung, so Felbermeier, sei der Radwegebau. Beispielhaft nannte er den Radweg entlang der B13, den neuen Radweg vom Feuerwehrhaus zur B13 sowie den Radweg nach Ampermoching, der von immer mehr Berufspendlern, die mit Radl zur Arbeit fahren, genutzt würde. Zufrieden zeigte sich der Bürgermeister dank des neuen Ärzte- und Gemeindehauses über die medizinische Versorgung in Haimhausen. Er unterstrich ferner die Notwendigkeit des dritten Hallenteils der Schulturnhalle. Dort finden künftig der Sportverein, die Chöre und die Volkshochschule eine neue Heimat.

Was die Zukunftsaufgaben betrifft, nannte Felbermeier die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum angesichts explodierender Grundstückspreise. "Wir brauchen ein Einheimischenmodell für Leute, die sich auf dem freien Markt kein Eigentum leisten können", sagte er. Ferner werde das Wachstum der Gemeinde "ein Megathema und eine Herausforderung" sein. In diesem Zusammenhang mahnte Felbermeier ein aktualisiertes Entwicklungskonzept für die Gemeinde an.

Als großen Erfolg bezeichnete er den Beschluss des Landkreises, den ÖPNV im Jahr 2020/21 um mindestens einen 20-Minuten-Takt von 5 Uhr bis 20 Uhr von Haimhausen nach Unterschleißheim-Lohhof zu verbessern. Dies koste zwar fünf Millionen Euro, "aber das ist es uns wert". Verbessert werden solle zudem die ambulante und die Kurzzeitpflege und die Situation der Freiwilligen Feuerwehr. "Wir werden nicht gewählt für das, was wir gemacht haben, sondern für das, was wir in Zukunft machen wollen", schloss Felbermeier.

Die Kandidatenliste der CSU: Claudia Kops (60), Martin Müller (51), Thomas Mittermair (55), Tanja Eberl (36), Felix Szymanski (25), Simon Käser (56), Josef Heigl jun. (32), Anton Bredl (60), Thomas Kranz (29), Manuela Nörl (49), Sebastian Feldhofer (24), Josef Heigl (64), Bernhard Gehringer (49), Simone Wielert (49), Christian Demmler (20), Katharina Neumann (19), Georg Mayerbacher (59), Karin Jost (53), Anton Rottmair (43), Claudia Krisch (55). Ersatzkandidaten: Alexander Graeb. rk