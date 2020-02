Kommunalwahl in Haimhausen

Zu einem Gespräch mit ihren Gemeinderatskandidaten und mit Bürgermeister Peter Felbermeier lädt die Haimhauser CSU am Freitag, 14. Feburar, in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr in die Weinwerkstatt ein. Die CSU lockt, indem sie jedem Besucher ein Getränk seiner Wahl verspricht.