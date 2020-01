Umwelt- und Naturschutz, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Einkaufsmöglichkeiten am Ort, Verschönerung des Ortsbildes und bessere Angebote für Seniorinnen und Senioren sowie für Jugendliche. Das sind die wichtigsten Anliegen der Bürger Haimhausens laut einer Online-Befragung der SPD Haimhausen.

An der Befragung, die im vergangenen Herbst durchgeführt wurde, haben, so Michael Kausch von der Haimhauser SPD, 152 Bürger teilgenommen. "Wir sind sehr darüber erfreut, dass sich so viele Menschen an unserer Umfrage beteiligt haben. Wir haben die Ergebnisse gründlich ausgewertet. Sie bilden die Grundlage unseres Programms für die Kommunalwahl 2020 und wir werden alles dafür tun, die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger im neu zu wählenden Gemeinderat nach Kräften umzusetzen", mit diesen Worten kommentierte Kausch die Ergebnisse.

Im einzelnen verteilt sich die Präferenz für die wichtigsten Anliegen der Bürger wie folgt: Umweltschutz (wichtig und sehr wichtig für 95 Prozent) und eine Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (93 Prozent), gefolgt von Verkehrsberuhigung (83 Prozent), mehr Einkaufsmöglichkeiten im Ort (81 Prozent), besseren Angeboten für Senioren (84 Prozent) und Jugendliche (81 Prozent) und der Verschönerung des Ortsbildes (77 Prozent). Aber auch Themen wie der Ausbau des Radwegenetzes (70 Prozent) und soziale Themen wie kostenlose Kindergarten- und Hortplätze (68 Prozent), die kostenlose Mittagsbetreuung für Kinder und zusätzliche Sozialwohnungen (je 57 Prozent) werden als wichtig erachtet, so die Ergebnisse der SPD-Erhebung.

Was den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs betrifft, so sollte er sich, so die Bürgerbefragung, vor allen Dingen auf zusätzliche Busverbindungen zur S-Bahn nach Lohhof konzentrieren. Erst mit deutlichem Abstand folgt der Ausbau der Verbindungen nach Unterschleißheim, Dachau und Oberschleißheim. Die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes in Haimhausen sei zwar beschlossene Sache. Gehe es nach den Teilnehmern der Bürgerbefragung der SPD, sei es darüber hinaus sehr wichtig, dass die Versorgung mit Bio-Lebensmitteln gewährleistet werde. Immerhin 68 Prozent halten eine Einkaufsmöglichkeit von Bio-Lebensmitteln in Haimhausen für sehr wichtig oder wichtig. Die SPD hofft deshalb, dass bei der Vergabe des Areals für den geplanten Lebensmittelmarkt ein Anbieter zum Zuge kommt, der über ein entsprechendes Angebot verfügt.

Abgefragt wurde auch die Relevanz öffentlicher und privater Einrichtungen für die Bürger. Auf Rang eins steht dabei die Gesundheitsversorgung, gefolgt von der Postfiliale, dem Zahnarzt, den Gaststätten, Handwerkern, der Grundschule, Café, Kindergarten, Kinderhort, Kinderarzt, Veranstaltungsräumen, Tankstelle, Kinderkrippe, Kneipe und Mittelschule. Hier zeigt sich, so die SPD, dass Haimhausen über eine relativ intakte Infrastruktur verfügt: Die wichtigsten Einrichtungen stehen zur Verfügung, was in Anbetracht der Verödung im ländlichen Raum heute keine Selbstverständlichkeit mehr sei.

Ein wichtiges Anliegen sehen die Haimhausener Sozialdemokraten aber noch bei einem anderen Thema: Immerhin 63 Prozent der Befragten halten die Existenz einer öffentlichen Ladestelle für Elektrofahrzeuge für sehr wichtig oder wichtig. Nach den Baumaßnahmen am Rathaus gebe es eine solche derzeit nicht mehr im Gemeindegebiet. Die Genossen setzen sich dafür sein, dass eine E-Tankstelle in zukunftsfähigen Dimensionen in zentraler Lage wieder eingerichtet wird.

Gefragt hat die SPD auch, welche Vereine die Gemeinde künftig besonders finanziell fördern soll. Hier habe sich gezeigt, dass den Bürgern neben den Sportvereinen und - natürlich - der freiwilligen Feuerwehr auch die sozialen und Umweltvereinigungen am Herzen liegen. In der Liste der förderungsbedürftigen Vereine belegt der Verein "Miteinander-Füreinander" Rang zwei gefolgt vom Bund Naturschutz und dem Haimhausener Kulturkreis.

"Die große Bedeutung, die der Verein Miteinander-Füreinander offenbar für die Bewohner Haimhausens hat, hat mich sehr beeindruckt. Das soziale Miteinander spielt in unserer Gemeinde eine große Rolle", sagt Marcel Enzweiler, Sprecher der SPD Haimhausen. Da es leider aber immer schwieriger wird, die notwendigen sozialen Projekte über freiwillige Dienste zu koordinieren, schlägt die SPD die Schaffung einer Teilzeitstelle bei der Gemeinde zur Koordination sozialer Aktivitäten vor.

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Bürgerbefragung und auf Grundlage der langfristigen Überzeugungen der SPD im Hinblick auf eine sozial gerechte und umweltorientierte Kommunalpolitik hat die SPD Haimhausen 25 Wahlprüfsteine zur Kommunalwahl 2020 beschlossen. Diese bilden die Leitlinie der künftigen kommunalpolitischen Entscheidungen der SPD im Gemeinderat und eine Orientierungshilfe bei der Entscheidung für einen Bürgermeisterkandidaten in der Amper-Gemeinde.