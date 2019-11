Kommunalwahl in Haimhausen

Die Kommunalwahl im März kommenden Jahr wirft bereits ihre Schatten voraus. So stellt die Haimhauser CSU am Donnerstag, 7. November, in der Kulturkreiskneipe nicht nur ihre Kandidatenliste für den Gemeinderat auf, sondern nominiert auch ihren Bürgermeisterkandidaten. Dabei wird allgemein davon ausgegangen, dass die CSU wie schon im vergangenen Wahlkampf wieder auf bewährte Kräfte setzen wird und die Partei Peter Felbermeier erneut ins Rennen um das Amt des ersten Bürgermeisters der Gemeinde schicken wird. Die Aufstellungsversammlung beginnt um 19 Uhr.