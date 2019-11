Bürgerstimme will "sechs Sitze plus X"

Mit einem ehrgeizigen Vorhaben geht die 45 Mitglieder zählende kommunalpolitische Gruppierung "Bürgerstimme Haimhausen" in den Kommunalwahlkampf. "Sechs Sitze plus X" als Mindestziel haben Vorsitzender Ergun Dost und sein Stellvertreter Detlef Wiese in der Pizzeria La Mamma bei der Aufstellung der Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl im März 2020 ausgerufen (Bericht folgt). Auf die Nominierung eines eigenen Bürgermeisterkandidaten verzichtet die Bürgerstimme indes. Dies sei zum jetzigen Zeitpunkt für die Gruppierung, die erst vor sechs Jahren gegründet worden ist, "etwas zu früh", so Dost.