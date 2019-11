Im Wahlkampfmodus befindet sich die Haimhausener kommunalpolitische Gruppierung "Bürgerstimme Haimhausen". Die Bürgerstimme lädt am Mittwoch, 6. November, nicht nur zu ihrer ordentlichen Mitgliederversammlung, sondern sie stellt auch im Anschluss an die Versammlung ihre Kandidaten für die Kommunalwahlen im März kommenden Jahres auf. Die Versammlung findet in der Pizzeria La Mamma am Sportplatz, Unterer Bründlweg 1, statt und beginnt um 19 Uhr. Interessierte Bürger sind willkommen.