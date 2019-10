Stadträtin Jasmin Lang (Grüne) und Stadtrat Volker C. Koch (SPD) weichen einen Schritt zurück, als sie die Frage hören, und gucken sich überrascht an. Früher zumindest funktionierte Politik doch gelegentlich wie ein Kuhhandel - so abseitig ist die Frage nicht, was Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) den Grünen versprochen hat dafür, dass sie ihn gerade als ihren Kandidaten für die Kommunalwahl 2020 in Dachau nominiert haben? Aber nein, gar nichts habe Hartmann versprochen, versichern Lang und Koch. "Weitere gute Zusammenarbeit im Stadtrat", fügt Lang noch hinzu.

Dann wäre doch das Amt des Dritten Bürgermeisters der Großen Kreisstadt - vorausgesetzt, das Wahlergebnis gibt es her - die Krönung der guten Zusammenarbeit? Den Zweiten Bürgermeister macht schon Kai Kühnel vom Bündnis für Dachau, das ebenfalls der Allianz für Hartmann angehört. Die CSU wurde damals, nach ihrer Wahlniederlage 2014, mit dem dritten Bürgermeisteramt abgespeist. Volker C. Koch lacht. Schön wäre das schon - natürlich nur aus Sicht von SPD, Grünen und Bündnis -, wenn man die CSU, gleichwohl noch immer stärkste Fraktion im Stadtrat, unterm Deckel halten könnte.

Aber so wichtig ist das dritte Amt wiederum auch nicht - die Inhaberin, Gertrud Schmidt-Podolsky, tritt nur sehr selten in der Öffentlichkeit auf - die allermeisten Repräsentationstermine teilen Hartmann und Kühnel unter sich auf. Koch sagt, noch immer lachend, man solle "die Sau" nicht schlachten, bevor man sie gefangen habe. Das habe er in Jahrzehnten Kommunalpolitik gelernt. Mit der Sau meint er natürlich nicht die CSU-Kollegin, sondern das Amt, oder allgemein gesprochen, die Wahlbeute. Er hat schon recht. Noch ist die Wahl gar nicht gelaufen, nur könnte man dieses nicht unwesentliche Detail fast übersehen - in der prallen Aufbruchsstimmung am Mittwochabend im Ratszimmer des Zieglerbräus. Die Bündnispartner sind zuversichtlich wie noch nie, dass ihr gemeinsamer OB-Kandidat zumindest unter besten Voraussetzungen in eine Stichwahl geht, falls sie nicht verhindert werden kann. Denn vor einer Stichwahl haben alle Angst. 2014 errang Hartmann, damals 26 Jahre alt, gut 26 Prozent, dann besiegte er in der Stichwahl überraschend den Amtsinhaber Peter Bürgel (CSU). Gegen Hartmann treten im März nächsten Jahres bisher drei Bewerber an: Peter Strauch (CSU), Peter Gampenrieder (Überparteiliche Bürgergemeinschaft) und Markus Erhorn (Freie Wähler Dachau).

Detailansicht öffnen Einmal Rot und viermal Grün: Luise Krispenz, Jasmin Lang, Anton Speierl und Thomas Kreß mit ihrem OB-Kandidaten Florian Hartmann (SPD). (Foto: Toni Heigl)

Die Spitzen von SPD, Grünen und Bündnis hatten den Deal schon vor Wochen beschlossen. Die Sozialdemokraten haben ihn bereits befürwortet, jetzt muss die Basis der Grünen, 18 Stimmberechtigte sind gekommen, zustimmen. Anton Speierl, neben Jasmin Lang Sprecher des Ortsverbandes, sagt zu Anfang: "Das ist für uns alle eine ein wenig aufregende Situation." Jasmin Lang wirbt so: Eine bloße Wahlempfehlung für Hartman sei dem Vorstand zu schwach erschienen, man wolle den amtierenden Oberbürgermeister als gemeinsamen Kandidaten aufstellen. Es gebe doch, auch wenn SPD und Grüne in manchen Fragen nicht immer eins seien, viele Überschneidungen. Für sie, das macht Lang deutlich, ist der OB ein grüner Kandidat. Nach der Vorstellungsrede Hartmanns ist das offenbar auch für die Basis keine Frage mehr - er wird einstimmig nominiert.

Der Sozialdemokrat hat im Grunde seine Rede wiederholt, die er bereits bei der Nominierungsversammlung seiner Partei am Freitag vergangener Woche gehalten hatte und die in dem Resümee endete, dass er Dachau noch sozialer und ökologischer machen wolle. Sozialgerechte Bodennutzung, Ausbau der Kinderbetreuung, noch mehr Spielplätze, mehr Radverkehr, weiterer Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in der Stadt. Neu ist, dass er Dachau "als Lern- und Gedenkort" beschwört: Die Stadt müsse zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit laut Nein sagen. Er wolle, sagt Hartmann, dass Dachau auf alle Menschen offen zugehe; dazu sei die Stadt aus der Geschichte verpflichtet. Er erinnert daran, dass im vergangenen Jahr in Dachau Ost Tausende gegen "die Feinde der Demokratie" - gemeint ist eine Wahlkampfveranstaltung der AfD - protestiert hatten. Sie hätten gezeigt, dass Dachau bunt sei.

Und, an diesem Abend, vor allem grün. Da fällt auch nicht mehr ins Gewicht, dass der Kandidat vorhin noch einen Satz gesagt hat, der für grüne Ohren eigentlich nicht bestimmt sein kann: "Das Windrad ist leider am Wespenbussard gescheitert." Warum leider? Unterliegt der Wespenbussard nicht der grünen Politik zur Erhaltung der Arten? Aber so kleinlich will man an diesem Abend der Vorfreude auf eine Niederlage der CSU in der Wahl am 15. März nicht sein. Grünen-Landratskandidat und Kreisrat Achim Liebl sagt: "Man kann sagen, was man will, Hartmann passt wunderbar zu unserem grünen Wahlplakat." Gerade posieren der OB, einen Blumenstrauß in der Hand haltend, Jasmin Lang und Anton Speierl vor dem großen Plakat für die Pressefotografen. Die Stimmung ist prima - und Jasmin Lang hatte schon zu Anfang, dem Kandidaten herzlich zugeneigt, gedankt: "Wir freuen uns sehr, dass Florian Hartmann für uns kandidiert."

Detailansicht öffnen

Auch Hartmann freut sich. Und er spricht die zentrale Frage offen an. "Dass die Grünen bei ihren hervorragenden Wahlergebnissen keinen eigenen Kandidaten aufgestellt haben, sondern mich, betrachte ich als besondere Wertschätzung meiner Person." Dass muss es wohl sein. In der Landtagswahl 2018 hatten die Grünen im Landkreis 17,1 Prozent der Wählerstimmen bekommen, die SPD dagegen nur noch gut zehn Prozent. Der Kreisverband der Grünen zählt inzwischen mehr als einhundert Mitglieder, die Partei hat Ortsverbände in sieben der 17 Gemeinden des Landkreises, in Dachau, Karlsfeld, Röhrmoos, Bergkirchen, Haimhausen, Pfaffenhofen-Odelzhausen und Petershausen. Also keine schlechten Aussichten für einen eigenen OB-Kandidaten.

Falls, wie Liebl scherzt, der Bundespartei vor der Wahl nicht wieder so etwas wie der "Veggie day" einfällt. Aber das wird schon werden, muss jetzt ja, da die Grünen diesen Weg gehen. Stadtrat Thomas Kreß, dem selbst Ambitionen nachgesagt wurden, hatte schon darauf hingewiesen, dass es Bedenken gab, ob ein eigener Kandidat der Partei nicht mehr Prozentpunkte bringen würde. Aber: "Eine Stichwahl ist ein Vabanquespiel." Man wolle nicht riskieren, dass ein anderer Oberbürgermeister werde. Also doch mehr ein Zweckbündnis als eine Liebeshochzeit. Auf jeden Fall sind alle sehr froh an diesem Abend - und Liebl hält in der "allgemeinen Gemengelage" sogar eine Stichwahl um den Posten des Landrats Stefan Löwl (CSU) für möglich.