Der Landratskandidat der Grünen, Achim Liebel, bekommt prominente Unterstützung in seinem Wahlkampf. Am Mittwoch, 5. Februar, wird Toni Hofreiter, Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Grünen, im Gasthaus Zieglerbräu zu Gast sein. Hofreiters Dachauer Parteifreunde werben für den "Talk mit Toni", bei dem Interessierte neben Hofreiter und Liebl auch mit der Bundestagsabgeordneten Beate Walter-Rosenheimer ins Gespräch kommen können. In der Einladung zu der Veranstaltung heißt es, dass es keine langen Referate geben soll, stattdessen können die Besucher ihrer Fragen direkt an die drei Politiker stellen. Beginn der Veranstaltung in der Thomas-Stube des Zieglerbräu ist um 17.30 Uhr, Ende gegen 19 Uhr.