An die Wähler in Hilgertshausen-Tandern wurden fehlerhafte Wahlbenachrichtigungen versandt. Die Panne hat allerdings keine gravierenden Folgen. "Aufgrund eines Fehlers unseres beauftragten Behördendienstleisters wurden in unserer und auch in anderen Gemeinden nicht korrekte amtliche Wahlbenachrichtigungen für die Kommunalwahl am 15. März 2020 versandt", erklärt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. "So wurde bei uns neben der Kreistags- und Landratswahl statt der Rubrik "Gemeinderatswahl" die Rubrik "Stadtratswahl" als stattfindende Wahl aufgedruckt." Nach Rücksprache mit der Aufsichtsbehörde und dem Dienstleister werde die Gemeinde neue ordnungsgemäße amtliche Wahlbenachrichtigungen versenden lassen.

Gleichzeitig weist die Gemeinde darauf hin, dass die Briefwahlunterlagen auch mit den fehlerhaften Wahlbenachrichtigungen, den neu versendeten, aber auch ohne Vordruck schriftlich, mündlich oder elektronisch beantragt werden können. Für die Teilnahme an der Kommunalwahl in den Wahllokalen der Gemeinde können sowohl die fehlerhafte als auch die neue Wahlbenachrichtigung oder ein amtliches Ausweisdokument als Nachweis der Wahlberechtigung verwendet werden.