Derzeit werden die Listen für Kreistags-, Stadtrats- und Gemeinderatswahlen am 15. März 2020 aufgestellt. Doch wie kommen junge Erwachsene in die Kommunalgremien und wie ergeht es ihnen dort? Dazu gibt es am Montag, 30. Dezember, um 19.30 Uhr eine Podiumsdiskussion in der ASV-Gaststätte "Heimspiel", Gröbenrieder Straße 21, in Dachau. "Jugend in den Gremien - Wunsch oder Wirklichkeit!?" Es diskutieren: Ludwig Gasteiger (Grüne, Geschäftsführer des Kreisjugendrings), Bastian Brummer (Weichser Bürgervereinigung, ehemaliger Sprecher des Weichser Jugendrats), Berkay Kengerogulu (SPD, Sprecher des Dachauer Jugendrats), Michael Putterer (CSU, JU-Ortsvorsitzender) und Sebastian Leiß (FW Dachau, Kreisrat).