Kommunalwahl in Dachau

Der ehemalige Bayerische Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, Marcel Huber, ist Hauptredner auf der Ortshauptversammlung der CSU-Dachau. Die Veranstaltung findet am Montag, 3. Februar, um 19.30 Uhr im Altstadthotel Zieglerbräu (Veranda) statt. Huber spricht zum Thema "Schöpfung bewahren, Heimat erhalten - wirksamer Klima-, Umwelt- und Naturschutz im urbanen Raum". In einem kurzen formellen Teil davor steht der Kassenbericht von Michael Englmann auf der Tagesordnung. Nach elf Jahren gibt er sein Amt aus privaten und beruflichen Gründen ab. Als Nachfolger ist Peter Schuster vorgeschlagen. Im Anschluss wird OB-Kandidat Peter Strauch eine kurze Einführung in den politischen Teil des Abend geben und über die Umweltziele des CSU-Kommunalwahlprogramms sprechen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind willkommen.