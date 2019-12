Im ganzen Landkreis werden derzeit die Listen für Kreistags-, Stadtrats- und Gemeinderatswahlen aufgestellt, denn am 15. März 2020 findet die Kommunalwahl statt. Doch wie kommen gerade junge Erwachsene und Jugendliche in diese Kommunalgremien und wie ergeht es ihnen dort? Zu diesem Thema findet am Montag, 30. Dezember, um 19.30 Uhr eine Podiumsdiskussion in der ASV-Gaststätte Heimspiel bei Wirt Sabur Malekzada, Gröbenrieder Straße 21, in Dachau statt. Der Titel der Diskussionsrunde lautet: "Jugend in den Gremien - Wunsch oder Wirklichkeit!?". Es diskutieren Ludwig Gasteiger (Grüne, Geschäftsführer des Kreisjugendrings Dachau), Bastian Brummer (Listenführer der Weichser Bürgervereinigung, ehemaliger Sprecher des Weichser Jugendrats), Berkay Kengerogulu (SPD, Sprecher des Dachauer Jugendrats), Michael Putterer (CSU, Ortsvorsitzender der Jungen Union) und Sebastian Leiß (Freie Wähler Dachau, Kreisrat). Interessierte aller Altersgruppen sind eingeladen, ihre Erfahrungen einzubringen, Fragen zu stellen und mit zu diskutieren.