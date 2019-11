Jürgen Seidl führt FDP-Liste an

Kommunalwahl in Dachau

Der Ortsverband der FDP Dachau hat in seiner Aufstellungsversammlung im Gasthaus Drei Rosen seine Kandidaten für die Wahlen zum Dachauer Stadtrat der Großen Kreisstadt am 15. März 2020 nominiert. Unter der Wahlleitung des Kreisvorsitzenden Christian Stangl konnten im Wahlverfahren der verbundenen Einzelwahl 19 von 22 Mitgliedern des Ortsverbandes für die Liste gewonnen werden. Alle Kandidaten, die eine ausgewogene Mischung aus jungen und erfahrenen Personen widerspiegeln und ein breites Abbild der Gesellschaft mit Experten aus verschiedensten Bereichen darstellen, wurden einstimmig gewählt. Als Spitzenkandidat wurde Stadtrat Jürgen Seidl bestimmt, der die Liberalen in den Kommunalwahlkampf führen wird. Der 48-jährige, verheirateter Vater zweier Kinder sitzt für die FDP seit 2014 im Stadtrat und seit 2008 im Kreistag. Gewählt wurden neben dem Rechtsanwalt Seidl: Christian Arz von Straussenburg-Wirth, Kareen Monath, Lukas Brunner, Christian Lasin, Alfred Stelzer, Daniela Seidl, Ludwig Stangl, Sebastian Hinsch, Frank Sommerfeld, Georg Kern, Erika Stelzer, Max Möller-Holtkamp,Maximilian Eckl, Christian Past, Carolin Sommerfeld, Patrick Seelemann, Georg Merkel und Teresa Sommerfeld. Auf die Aufstellung eines Oberbürgermeisterkandidaten wurde verzichtet.