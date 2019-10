Die Überparteiliche Bürgergemeinschaft Dachau (ÜB) hat am Montag ihre Stadtratsliste im Altstadthotel Zieglerbräu aufgestellt. Die parteifreie Gruppierung, die seit 60 Jahren ununterbrochen im Dachauer Stadtrat vertreten ist, präsentierte einen kompletten Wahlvorschlag mit 40 Kandidatinnen und Kandidaten aus der Mitte der Dachauer Bürgerschaft. 27 stimmberechtigte Mitglieder und viele Gäste hatten sich in der voll besetzten Ratsstube zur Nominierungsversammlung eingefunden. Die ÜB schickt ja auch wieder einen eigenen Kandidaten ins Rennen um das Amt des Dachauer Oberbürgermeisters, Peter Gampenrieder.

In der ÜB ist der 47-jährige Finanzfachmann bereits seit 2002 aktives Mitglied, seit der Kommunalwahl 2014 gehört er zur Fraktion der Überparteilichen im Dachauer Stadtrat. Aus Sicht von Versammlungsleiter Markus Kandler hat Gampenrieder "gute Chancen, Dachaus nächster Oberbürgermeister zu werden". Die Nominierungsversammlung diene dazu, "ein engagiertes Team" für ihn zusammenzustellen, das auch die Basis für eine starke ÜB-Fraktion im nächsten Dachauer Stadtrat bilde. Die Ausgangslage ist für Gampenrieder allerdings nicht ganz einfach: Im bürgerlichen Lager treten mehrere Bewerber um das Amt an. Grüne und Bündnis für Dachau haben den amtierenden Oberbürgermeister Florian Hartmann erst kürzlich auch zu ihrem eigenen Spitzenkandidaten erklärt, denn bei den Dachauer Bürgern kommt der junge Sozialdemokrat gut an. Gampenrieder zeigt sich dennoch zuversichtlich: "Mit Euch im Rücken kann ich viel für Dachau bewegen", sagte er an die Adresse der ÜB-Stadtratskandidaten, deren Liste er auf auf Platz eins anführt.

Ihm folgen der ÜB-Fraktionsvorsitzende Rainer Rösch (Platz 2) und Stadträtin Ingrid Sedlbauer (Platz 3). Mit dem neuen ÜB-Vereinsvorsitzenden Jürgen Schleich und Stadtrat Franz Vieregg wurden zwei weitere bekannte Dachauer auf die Plätze 4 und 5 gewählt. Ebenso aussichtsreiche Plätze erhielten der ehemalige Stadtrat und Steuerberater Wolfgang Kaiser (Platz 6), Verwaltungsamtsrat Alexander Erdmann (Platz 7), Heilpraktikerin Maria Kaltner (Platz 8) sowie Rechtsbeistand Dieter Holder (Platz 11). Mit dem Ergotherapeuten Martin Lehn (Platz 9) und Bankbetriebswirt Sebastian Rösch (Platz 10) wählten die Mitglieder der ÜB weitere neue Gesichter unter die ersten elf.

Das Ziel, die Stadtratsliste jünger und auch weiblicher aufzustellen, wurde erreicht: So bewerben sich 16 Überparteiliche bei der Kommunalwahl 2020 erstmals für ein Stadtratsmandat, es gibt insgesamt 14 Kandidatinnen. Stolz ist die ÜB auf fünf Kandidatinnen und Kandidaten unter 23 Jahren, darunter der ehemalige Jugendrat Steffen Kittelberger und Erstwähler Leonhard Wittmann. Bei den Bewerberinnen kandidieren Katharina Schwarz, Angela Schäffler, Rosemarie Mayer, Katrin Adler sowie die beiden Steuerberaterinnen Simone Heggmair und Eva Holder erstmals für den Dachauer Stadtrat. Mit der Innungsobermeisterin Nicole Schön, dem ehemaligen Stadtrat Peter Denk und Thomas Obeser sind auch die Bäcker wieder traditionell stark bei der ÜB vertreten.