In das Rennen um den Landratsposten steigt ein weiterer Bewerber ein: Die Freien Wähler Dachau haben ihren Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Sebastian Leiß, einstimmig zu ihrem Landratskandidaten nominiert. Der 30-Jährige führt zudem die Kreistagsliste an. Mit Leiß und Oberbürgermeisterkandidat Markus Erhorn wollen die Freien Wähler Dachau die beiden Spitzenpositionen erobern und die Stadt-Land-Beziehungen auf eine vertrauensvolle Grundlage stellen. Zudem setzen sie sich für solide Kreis- und Stadtfinanzen und einen besseren Bürgerservice der Verwaltungen ein und wollen für eine Verjüngung der Gremien mit mehr Transparenz und Offenheit sorgen.

Sebastian Leiß begründete in seiner Rede die Entscheidung für seine Kandidatur damit, dass keiner der anderen Kandidaten die Forderungen seiner Gruppierung nach einer schlanken und serviceorientierten Kreisverwaltung, solider Finanzpolitik ohne neue Schulden, durchdachter Verkehrspolitik ohne illusorische Seil- und Magnetbahnen und effizienter Schul- und Krankenhausentwicklung glaubwürdig und ernsthaft umsetze oder sich in den vergangenen Jahren dafür stark gemacht habe. Zudem hätten die vergangenen sechs Jahre in der Kreispolitik gezeigt, dass eine Zusammenarbeit zwischen Landrat, Stadt, Gemeinden und auch den Kreisgremien künftig auf Augenhöhe und kollegialer stattfinden müsse - was der amtierende Landrat mit seiner "übermächtigen Art" verhindert habe. Sebastian Leiß kündigte in seiner Bewerbungsrede zudem an, einen Generationen- und Stilwechsel im Kreistag einleiten zu wollen. Im Schnitt sind die Kreisräte fast 58 Jahre alt - und damit zehn Jahre älter als beispielsweise die Bundestagsabgeordneten in Berlin.

Sebastian Leiß will im Landratsamt für eine bodenständige Politik sorgen - und für eine schlanke und bürgerfreundliche Kreisverwaltung, die Anliegen aller Fraktionen ernst nehme und zeitnah umsetze. Deshalb wolle er Löwl "ablösen". Im Gegensatz zum amtierenden Landrat werde er "auch andere Meinungen hören und nicht nur selbst reden und alles allein entscheiden", betonte Leiß. 2014 wurde er erstmals in den Kreistag gewählt und hat sich dort mit seiner Fraktion durch etliche Anträge für mehr Servicequalität, eine solide Finanzpolitik und eine effizientere Schul-, Verkehrs- und Krankenhausentwicklung durch mehr Kontrolle durch die Kreisgremien eingesetzt - nicht immer zur Freude von Verwaltung und amtierendem Landrat. Von 2004 bis 2012 war Leiß Mitglied des Dachauer Jugendrats und konnte somit bereits kommunalpolitische Erfahrung sammeln. Dass er zwar keine Juristenlaufbahn habe, aber dafür aus dem Landkreis stamme, sieht Leiß als zusätzlichen Pluspunkt für seine Kandidatur. "Ich sage, was ich denke und halte, was ich sage", machte Leiß zum Abschluss seiner Rede deutlich. Es gehe im Interesse von Landkreis und Gemeinden darum, "die besten und nicht die erstbesten" Lösungen umzusetzen.

Sebastian Leiß wurde 1989 in München geboren und wuchs in Dachau auf. Nach seinem Abitur im Jahr 2008 am Ignaz-Taschner-Gymnasium und Zivildienst im Caritas-Zentrum Dachau studierte er von 2009 bis 2013 an der Universität Eichstätt-Ingolstadt Betriebswirtschaftslehre und schloss mit dem akademischen Grad Master of Science (M.Sc.) ab. Seitdem arbeitet er bei einem mittelständischen Personaldienstleister als Betriebswirt und trägt dort Personalverantwortung für derzeit rund 50 Mitarbeiter. Von 2004 bis 2012 war Leiß gewähltes Mitglied des Dachauer Jugendrats und von 2010 bis 2012 dessen Sprecher. 2014 wurde er in den Kreistag gewählt und ist seitdem Vorsitzender der Kreistagsfraktion der Freien Wähler Dachau. Er ist Mitglied bei etlichen Vereinen wie der Katholischen Jungen Gemeinde, dem Heimatverein Indersdorf, der Initiative Jugendkulturzentrum Dachau und dem Bayernbund.