Die Parteien machen fleißig Wahlkampf, auch die Dachauer CSU bildet dabei keine Ausnahme. Am Freitag, 14. Februar, verteilen OB-Kandidat Peter Strauch und sein Team zum Valentinstag Rosen am Infostand in der Münchner Straße von 9.30 bis 13 Uhr. Einen Infostand der CSU gibt es auch am Samstag, 15. Februar, und zwar in der Münchner Straße vor dem Hofladen von Gustl Haas. Die Wahlkämpfer der CSU sind dort von 10 bis 12 Uhr anzutreffen. Am Sonntag, 16. Februar, endet die CSU-Frühschoppentour durch Dachaus Stadtteile in der Unteren Stadt. OB-Kandidat Peter Strauch stellt sich, sein Team und das CSU-Wahlprogramm vor. Der letzte Frühschoppen findet dann um 11 Uhr im Saal vom Wirtshaus "Drei Rosen" statt. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen. Für alle Gäste gibt es neben Informationen zum CSU-Programm wieder ein Freigetränk.

