Es geht um die politische Macht in der Großen Kreisstadt Dachau: Die CSU, hat in der Stichwahl 2014 zwischen dem damaligen Amtsinhaber Peter Bürgel und seinen Herausforderer Florian Hartmann (SPD) das Rathaus verloren. "Unser Ziel bei der Kommunalwahl im März 2020 ist es, den Sitz des Oberbürgermeisters zurück zu gewinnen und wieder die größte Fraktion zu stellen", erklärt Tobias Stephan, Chef der Dachauer CSU. Am 11. April wurde mit überwältigender Mehrheit der Stadtrat Peter Strauch als Kandidat für das Oberbürgermeisteramt nominiert. Nun lädt der Ortsverband zur Aufstellung der 40 Kandidatinnen und Kandidaten für die Stadtratswahl ein: Am Donnerstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr im Ludwig-Thoma-Haus (Erchana-Saal) in der Augsburger Straße 23 in der Altstadt. "Es geht in den nächsten Jahren um richtungsweisende Entscheidungen für unsere Heimat", so Stephan. Vor der Nominierung spricht Spitzenkandidat Peter Strauch zum Thema "Der richtige OB für Dachau". Mit entscheiden dürfen wahlberechtigte Mitglieder, die seit zwei Monaten dem Ortsverband angehören.