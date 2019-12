Die Freie Wählergemeinschaft (FWG) hat mit einem Paukenschlag den Wahlkampf um den Chefsessel im Altomünsterer Rathaus und die Sitze im Marktgemeinderat eröffnet. An die 250 Personen füllten den Kapplerbräusaal fast vollständig, den Organisatoren gingen die vorbereiteten Wahlzettel aus. Bürgermeisterkandidat Michael Reiter bekam 207 Ja-Stimmen bei 224 wahlberechtigten Personen. Eine Bilanz, die sich sehen lassen konnte: beeindruckende 93,67 Prozent in einem basisdemokratischen Verfahren, an dem alle Einwohner Altomünsters teilnehmen können - sofern sie sich nicht bei einer anderen politischen Gruppierung im Gemeindegebiet engagieren. Ein Verfahren, das die FWG seit der Gebietsreform 1978 praktiziert. FWG-Sprecher Hubert Güntner sagte: "Ein deutlicher Rückenwind für unseren Michi!"

Die Listenplätze werden ebenfalls per "Urwahl" bestimmt. Heuer durch ein zweistufiges Blockwahlverfahren. Im ersten Schritt trugen die Anwesenden die Namen der von ihnen präferierten Kandidaten in eine Liste mit den Plätzen zwei bis zehn ein, die mit Punkten gewichtet waren - Platz zwei mit neun Punkten, Platz drei mit acht, Platz vier mit sieben. Auf diese Weise werden die Top Ten des Wahlvorschlags festgelegt. Listenplatz eins war für Reiter reserviert, wie die Versammlung per Handzeichen beschlossen hatte. Die weiteren Plätze werden in einem äquivalenten zweiten Wahlgang ermittelt.

Das Verfahren bringt immer Überraschungen. So auch in diesem Jahr, als die kommunalpolitische Novizin Michaela Daurer, 39, die Zuhörer mit einer fulminanten Rede mitriss und auf Platz vier landete, noch vor einigen etablierten Kommunalpolitikern der FWG. Daurer stammt aus Hohenzell und betreibt ein Telekommunikations-Geschäft am Altomünsterer Marktplatz. Sie wolle den kleinen Ortsteilen eine Stimme geben, rief sie in den Raum, und versprach, sich für den Einzelhandel stark zu machen: "Stellt Euch einen Marktplatz ohne Geschäfte vor - das will doch keiner!" Doch vor allem wolle sie die Frauenquote erhöhen, damit Elisabeth Glas - die derzeit einzige FWG-Rätin - keine Einzelkämpferin mehr sein müsse. Sie erntete tosenden Applaus, vor allem von den rund dreißig Prozent Frauen im Saal.

Die angesprochene Elisabeth Glas, 55, eine Altomünsterer Landwirtin und engagierte Gemeinderätin, wurde auf Rang acht gesetzt, die zwei weiteren Frauen, die Pipinsrieder Maschinenbautechnikerin und Musikantin Susanne Luz, 34, auf Platz zwölf, die Wollomooser Filialleiterin Marta Roth, 55, auf Platz 13. Vor sechs Jahren standen noch fünf Frauen auf der Liste der Freien Wählergemeinschaft. "Wir haben wirklich viele Frauen angesprochen", beteuerte FWG-Chef Hubert Güntner, "es ist einfach schwierig."

Für den aktuellen Gemeinderat Josef Haltmayr wurde es ein bitterer Abend. Der 55-Jährige war vor sechs Jahren für die SPD in das Gremium gezogen. Vor einem halben Jahr war er aus der Partei ausgetreten. "Aber nicht wegen der Situation der SPD, sondern wegen der Zustände im Ortsverein", wie er sagte. Doch FWG-Sympathisanten konnte er damit nicht von sich überzeugen. Haltmayr wurde auf den vorletzten Platz durchgereicht. Mit versteinerter Miene verließ er den Saal, gab sich aber kämpferisch: "Die eigentliche Entscheidung fällt erst am 15. März."

Ebenfalls anwesend waren Mitglieder der FW-Kreistagsfraktion sowie die FW-Landratskandidatin Dagmar Wagner. Die Bergkirchner Gemeinderätin hatte wohl erwartet, ,,ein kurzes Grußwort" an das Auditorium richten zu können. Doch daran hatte offensichtlich niemand von der FWG-Regie gedacht.