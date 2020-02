Es war ein ungewöhnlicher Wahlkampfauftakt, den die FWG Altomünster jetzt im Kapplerbräu absolviert hat. Klar ging es auch um den politischen Gegner: Etwa um die vermeintlichen Schwächen des Amtsinhabers Anton Kerle (CSU) oder auch die eigenen Lösungen. Doch der FWG-Chef Hubert Güntner und der Bürgermeisterkandidat Michael Reiter warfen auch einen Blick zurück, der so nicht zu erwarten war. Güntner war es, der während seines Rückblick auf seine Kreistagsarbeit plötzlich innehielt und gestand: "Vor eineinhalb Jahren waren wir an einem moralischen Tiefpunkt angekommen." Fast die komplette FWG-Gemeinderatsfraktion habe damals bekundet, sich aus der Kommunalpolitik zurückziehen zu wollen. Der Grund: "In den Gemeinderat zu gehen, nur um abzunicken, was der Bürgermeister will, das macht keinen Sinn."

Güntner war Kerle bei der vorigen Wahl mit vierzig zu sechzig Prozent unterlegen - dass der inzwischen Fünfzigjährige erneut einen Zweikampf mit dem Rathauschef suchen würde, galt als ausgeschlossen. "Doch dann ist der Michi (Reiter; Anm. d. Red.) aufgestanden und hat gesagt, er könne sich vorstellen, als Bürgermeister zu kandidieren." Die Stimmung hätte sich schlagartig verändert, so Güntner. Einige Rätinnen und Räte, wie Elisabeth Glas, Markus Hagl, Michael Stich und auch Güntner hätten spontan in Richtung Michael Reiter gemeint: "Wenn Du das machst, dann bin ich auch wieder dabei!"

Dabei ist Reiter keine Lichtgestalt oder auch nur ein begnadeter Rhetoriker - wie später bei seiner programmatischen Rede zu hören war - sondern ein sachlicher Kommunalpolitiker, der durch sein Berufsleben als Zimmermeister, Hochbautechniker und Energiesachverständiger geprägt ist sowie durch seine zahlreichen Engagements in den örtlichen Vereinen. "Der Michi ist ehrlich und sympathisch", fasste ein Zuhörer Reiters Profil zusammen.

Reiter und Güntner werfen dem jetzigen Bürgermeister Intransparenz und Passivität vor. Etwa beim Hin und Her in Sachen Bebauung des ehemaligen Gärtnerei-Areals "Am Vogelgarten" oder bei der Sanierung der Staatsstraße 2047 von Dachau nach Aichach. Beides Projekte, die nicht in der Hand der Kommune liegen: Beim Vogelgarten-Vorhaben haben der Bauherr - die Volksbank Raiffeisenbank Dachau - und das Landratsamt das Sagen, bei der Staatsstraße der Freistaat. Die FWG und ihr Bürgermeisterkandidat fordern dennoch vom Rathaus mehr Einsatz für die Belange Altomünsters.

Eine zweischneidige Argumentationsstrategie gerade für den FWG-Fraktionschef Güntner. Seine Gruppe besetzt im Gremium derzeit zehn Sitze, die CSU neun und stellt den Bürgermeister. Der 21. Rat ist in der laufenden Periode Josef Haltmayr (erst SPD, jetzt FWG-Kandidat). Der Bauhofmitarbeiter ließ indes selten Sympathien für CSU-Anträge erkennen. Mithin hätte die FWG gute Chancen gehabt, ihre Positionen durchzusetzen. Doch im Marktgemeinderat wird selten anhand der Fraktionslinien abgestimmt. Mancher Vorstoß Güntners scheiterte daher an den eigenen Leuten.

Reiters wie Güntners Blick richtet sich vor allem auf die Ausschüsse, in denen die Stimme des Rathauschefs zuweilen den Ausschlag gab. Zum Beispiel im Bauausschuss in Sachen Vogelgarten. Reiter will manche Beschlüsse zurück ins Plenum verlagern und meint: "Unsere Geschäftsordnung ist überarbeitungsbedürftig." Außerdem will der Kerle-Kontrahent die Bürgerinnen und Bürger besser an der Ortsentwicklung beteiligen. Reiters Slogan zu beiden Punkten lautet: "Transparenz schafft Vertrauen." In Richtung Rathauschef meinte er: "Wenn man die Bürger nicht mitnimmt, schafft man sich Probleme, die man hätte vermeiden können."

Mit dem Transparenz-Gedanken konnte sich auch Dagmar Wagner anfreunden, die Landratskandidatin des Freie-Wähler-Kreisverbands. Die 49-jährige Diplom-Agraringenieurin war schon bei der dreistündigen FWG-Kandidatenkür im Oktober vor Ort, kam damals aber nicht zu Wort. Falls Wagner verärgert gewesen sein sollte, ließ sie es jetzt nicht mehr anmerken. Die gebürtige Westfälin, die als Geschäftsführerin beim BBV sowie als Nebenerwerbslandwirtin tätig ist, gab sich zupackend und aufgeschlossen. Sie lobte Altomünster als ein "Juwel" und befand: "Der Landkreis muss ländlich bleiben." Damit lief sie bei den Einheimischen offene Türen ein.