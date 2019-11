FDP will in den Gemeinderat einziehen

Erst im Mai diesen Jahres gründete sich die FDP-Ortsgruppe in Altomünster, doch für die kommende Gemeinderatswahl hat sie bereits ein hehres Ziel vor Augen: Die Partei möchte in den Gemeinderat einziehen und somit zumindest einen der insgesamt 20 Sitze in Altomünster erobern.

Die Aufstellungsversammlung fand am vergangenen Freitag unter der Leitung des Dachauer FDP Kreisvorsitzenden Christian Stangl statt. Auf Listenplatz eins wurde der Vorsitzende des FDP Ortsverbands, Christian Ofer gewählt. Platz zwei nimmt Susanne Köhler ein, gefolgt Thomas Obeser, der Kreisschatzmeister der Jungen Liberalen ist, sowie den FDP Kreisschatzmeister Daniel Döring. Insgesamt konnten sieben Listenkandidaten aufgestellt werden - somit erklärten sich rund 70 Prozent der FDP-Mitglieder in Altomünster bereit, für die Liste zu kandidieren, wie die FDP in ihrer Pressemitteilung stolz verkündete. Es sei also gelungen, ein konkurrenzfähiges Angebot für die Bürger der Marktgemeinde aufzustellen, hieß es weiter.

Christian Ofer hob die Notwendigkeit des Einzugs der FDP in den Gemeinderat Altomünster mit Verweis auf die Vielfalt heutiger Lebenssituationen und die Politik der vernünftigen Mitte hervor. Ferner stellte er die Weiterentwicklung der Gemeinde im Speckgürtel Münchens unter Wahrung des dörflichen Charmes in den Mittelpunkt der FDP-Arbeit. Zentrales Anliegen der FDP in Altmünster unter Ofer sei außerdem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Transparenz politischer Entscheidungen.