Bei der Kreistagswahl 2014 waren 31 der 60 Kandidaten der Freien Wähler Dachau Frauen - dennoch wurden drei Männer gewählt. Dieses Mal bewerben sich auf der Liste 32 Damen um einen Sitz im Landratsamt. Zum Thema "Mehr Frauen in die Politik!?" organisieren die Freien Wähler Dachau deshalb eine Podiumsdiskussion mit kommunalpolitisch erfahrenen Frauen. Auf dem Podium sitzen Sabine Sturm, ehrenamtliche Richterin am Verwaltungsgericht und ehemalige Gemeinderätin aus Schwabhausen, Susanne Allers, Diplom-Kauffrau mit Schwerpunkt Marketing aus Altomünster, Heidi Gärtner, ehemalige Gemeinderätin aus Markt Indersdorf und Rechtsanwältin Andrea Giesecke, ehemalige Stadträtin in Kemnath. Sie wohnt seit vielen Jahren in Indersdorf. Es moderiert Landratskandidat Sebastian Leiß. Beginn der Veranstaltung ist am Montag, 17. Februar, um 19.30 Uhr im Kapplerbräu in Altomünster.

