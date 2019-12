Die politischen Parteien und Gruppierungen in Haimhausen haben nun "ihr" Thema für die Kommunalwahl am 15. März gefunden: Die Baulandausweisung am "Nördlichen Amperberg". Alfred Necker (Bürgerstimme) wehrt sich gegen die Behauptung, dass seine Gruppierung gegenüber Baulandausweisungen negativ eingestellt sei. "Haimhausen braucht weiterhin Baulandausweisungen", betont Necker sogar. "Aber an den richtigen und sinnvollen Stellen." Das Bürgerstimmenmitglied kritisiert vor allem "die Art und Weise" wie die Entscheidung zur weiteren Bebauung des Amperbergs getroffen wurde. Die "Geheimniskrämerei" ist ihm ein Dorn im Auge. Der hauptbeteiligte Grundstückseigentümer Willi Welshofer ist von den Grünen zur ÜWG gewechselt. Ein Zufall, fragt Necker. Um einer Bebauung den Weg zu ebnen sei vor Jahren bereits der Amperberg aus dem Wasserschutzgebiet herausgenommen worden. "Eine der kurzsichtigsten Fehlentscheidungen des Jahrzehnts", echauffiert sich Necker. Was, wenn die Bewohner des Amperbergs zu den Stoßzeiten durch die Ortsmitte Richtung München führen?