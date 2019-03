31. März 2019, 21:54 Uhr Kommunalwahl 2020 Dieter Kugler will Bürgermeister bleiben

Dieter Kugler will für die CSU bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr das Bürgermeisteramt in Röhrmoos verteidigen. "Ich stehe zur Verfügung und würde mich gerne in der nächsten Wahlperiode als Bürgermeister weiter für unsere Bürgerinnen und Bürger einsetzen", so Kugler bei der Jahreshauptversammlung des Röhrmooser CSU-Ortsverbandes. Er habe in der zurückliegenden Zeit einiges umsetzen und auf den Weg bringen können, unter anderem das Kinderhaus mit Hort und zusätzlichen Kindergartenplätzen. Als nächstes großes Projekt kämen nun die sozialen Seniorenwohnungen an die Reihe, mit deren Bau noch in diesem Jahr begonnen werde, sagte Kugler. Burkhard Haneke, den die Christsozialen erneut zum Röhrmooser Ortsvorsitzenden wählten, lobte Kugler für dessen Arbeit. Der Bürgermeister habe stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürger, so Haneke. Andrea Leitenstorfer, Christian Schirmer und Florian Sedlmair bleiben Hanekes Stellvertreter. Neuer Schriftführer ist Harald Connerth, die Kasse bleibt in den Händen von Franz Brummer.