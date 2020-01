Bündnis für Dachau will in den Kreistag

Das Bündnis für Dachau mischt in der Stadtpolitik bereits kräftig mit. Nun wollen sie auch auf Kreiseben etwas bewegen.

Vor 25 Jahren, 1995, wurde das "Bündnis für Dachau" gegründet, seit 1996 gestaltet die Gruppierung jenseits der großen Volksparteien die Dachauer Stadtpolitik aktiv mit. Derzeit ist es mit vier Personen, Kai Kühnel, Sabine Geißler, Michael Eisenmann und Mike Berwanger, Sprecher des Bündnisses, im Stadtrat vertreten. Jetzt will das Bündnis den Schritt über die Stadtgrenze hinaus machen: 40 Frauen und Männer bewerben sich um ein Kreistagsmandat. Eine Hürde muss das Bündnis für Dachau dabei allerdings noch nehmen: Es muss 430 "Unterstützer" nachweisen. In die Unterstützerliste kann man sich noch bis Ende Januar im Bürgerbüro von Dachau und in jedem Rathaus einer Landkreiskommune eintragen.

Ihre politischen Überzeugungen und Ziele stellten Vorstandsmitglieder und eine Reihe weiterer Kandidatinnen und Kandidaten am Donnerstag in der Gaststätte "Amperlust" in Dachau vor.

Das Bündnis hat ein anspruchsvolles Programm, das von mehr Ökologie, mehr kultureller und sozialer Teilhabe der Menschen bis hin zu einer Rückkehr der Krankenhausversorgung in die öffentliche Hand reicht. Als wichtige Stärke versteht das Bündnis seine regionale Ausrichtung: "Wir konzentrieren uns aufs Regionale und können da alle unsere Ressourcen hineinstecken", sagt Lena Wirthmüller, die auf Platz eins der Kreistagsliste kandidiert. Und Michael Eisenmann ist überzeugt: "Ganz zentrale Themen können auf der Landkreisebene gelöst werden".

Dazu gehört laut Eisenmann etwa die Frage der Energieerzeugung. Eisenmann, der für den Kreistag wie den Stadtrat kandidiert, stellte im Pressegespräch den Bereich Energie, Abfall und Verkehr vor und plädiert dabei für eine schnellstmögliche Umsetzung der Energiewende und den Ausbau regionaler Energieerzeugung, für weniger Pkw-Verkehr und mehr ÖPNV. Es gehe darum, vermehrt Raum zu schaffen für den Fahrradverkehr, für Fußgänger, aber auch für solche Verkehrsteilnehmer, die auf das Auto angewiesen sind.

Eng verbunden mit dem Thema Energie und Verkehr ist das der künftigen Siedlungsentwicklung, das Bernhard Sturm, Kandidat für Stadtrat wie Kreistag, vorstellte. Schonung der Ressourcen heißt hier das Stichwort, Qualität müsse Vorrang haben vor Quantität. So müssten verstärkt verkehrsreduzierende Maßnahmen bei der Entwicklung des Landkreises im Vordergrund stehen und vorhandene Freiräume vor der Planung neuer Projekte gesichert werden. Die damit zusammenhängende Frage künftigen Wachstums schnitt Mike Berwanger an. Ein Prozent Bevölkerungszunahme pro Jahr, das vielerorts als "moderates" Wachstum gelte, sei viel zu viel und entspreche nicht dem, was die Bürger sich wünschen. Wachstum müsse gesteuert und "Grenzen gesetzt" werden.

Florian Göttler, Mitglied im Bündnis-Vorstand und Kandidat für den Kreistag, spricht davon, dass es zahlreiche Experten in den Reihen der Kandidaten gebe. Unbestrittene Fachfrau für den sozialen Bereich ist Lena Wirthmüller, die die Kreistagsliste des Bündnisses anführt. Wirthmüller ist Schuldnerberaterin bei der Caritas, hat den Armutsbericht des Landkreises erarbeitet und will sich unter anderem für die Intensivierung des sozialen Wohnungsbaus oder für die Vergabe von Grund und Boden nach sozialen Kriterien einsetzen.

Fachmann in seinem Bereich ist auch Peter Heller, Vorsitzender der Dachauer Ortsgruppe des Bunds Naturschutz. Zu den wichtigsten Positionen des Bündnisses gehört der Schutz des Dachauer wie des Weichser Mooses, von Wäldern und Grünzügen oder der von Grund- und Trinkwasser. Auf die Fahnen hat das Bündnis auch "Kultur für alle" geschrieben. Sabine Geißler, Kandidatin für den Stadtrat wie den Kreistag, will sich unter anderem für eine Jugendkulturkarte und eine Open-Air-Bühne einsetzen. Begegnung, Offenheit, die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für eine freie Entfaltung von Kunst und Kultur sind Geißler wichtig, ebenso aber auch die zeitgeschichtliche Erinnerungsarbeit, die sich nicht nur auf die Stadt Dachau beschränken dürfe.

Wie alles das, was das Bündnis für Dachau sich vorgenommen hat, finanziert werden soll? Auf diese Frage einer Pressevertreterin antworteten die Bündnis-Vertreter mit dem Verweis auf viele Umschichtungsmöglichkeiten. So könnten laut Michael Eisenmann an die hundert Millionen Euro, die angedachte Umgehungsstraßen im Landkreis kosten würden, eingespart und für andere Projekte verwendet werden. "Wenn der Autoverkehr nicht mehr im Mittelpunkt steht", sagt Lena Wirthmüller, "bleibt Geld für Kultur und Soziales übrig." Aber gespart werden müsste wohl auch dort, "wo es wehtut - es muss schon auch Geld in die Hand genommen werden".