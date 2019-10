Der Rechtsanwalt bringt das Kandidatenkarussell für die Bürgermeisterwahlen noch weiter in Schwung. 2014 war der SPD-Mann im ersten Anlauf gescheitert, jetzt tritt er wieder an.

Der SPD-Mann will Bürgermeister in Petershausen werden

Nun sind es fünf Kandidaten, die in Petershausen bei der Kommunalwahl 2020 für das Amt des Bürgermeisters kandidieren. Denn auch Bernhard Franke (SPD) tritt erneut an. Als Herausforderer von Amtsinhaber Marcel Fath (FW) wurden bisher schon Günter Fuchs (CSU), Jürgen Junghans (FDP) und Georg Seitz (Überparteiliche Bürgergemeinschaft Petershausen) nominiert.

Als SPD-Kandidat hat Franke bereits 2014 das Bürgermeisteramt angestrebt, war aber im ersten Wahlgang unterlegen. Nun will es der 61-jährige Rechtsanwalt noch einmal wissen. Franke habe sich in der zu Ende gehenden Legislaturperiode als Gemeinderat mit seiner sachlichen, analytischen und konstruktiven Art den Respekt und die Anerkennung seiner Ratskollegen erworben, betont die SPD-Ortsvorsitzende Hildegard Schöpe-Stein. Gerade in einer Zeit, in der die Gemeinde in viele Projekte investiere, "ist Bernhard Franke genau der richtige Mann, um auf die Finanzen zu schauen". Der Fachanwalt für Steuerrecht und Familienrecht wolle sich als Gestalter und Moderator in Petershausen einbringen. Die Fähigkeit, mit Bürgern respektvoll umzugehen und zu verhandeln sowie Probleme sach- und interessengerecht zu lösen, bringe er als Rechtsanwalt mit. Ganz oben auf seiner Agenda stünden Bürgerfreundlichkeit und Bürgerbeteiligung sowie Transparenz und die kontinuierliche und konsequente Verfolgung der gemeindlichen Ziele.

"Wichtig sind mir vor allem bezahlbarer Wohnraum, ein gutes soziales Miteinander, ein nachhaltiger Klimaschutz bis in den letzten Winkel unseres Planeten und bei all dem auch Visionen für eine lebendige und finanziell gesunde Gemeinde", betont Bernhard Franke. Er wird gemeinsam mit der Aufstellung der Kandidatenliste für den Gemeinderat nominiert.