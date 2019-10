Der Karlsfelder SPD-Bürgermeisterkandidat Bernhard Goodwin lädt am Sonntag, 27. Oktober, um 10 Uhr zum Gespräch mit Bürgern über den Bereich Neue Mitte und Rathausstraße ein. An der Veranstaltung nehmen auch SPD-Gemeinderätinnen und Gemeinderäte teil. Goodwin möchte erfahren, was für die Menschen in diesem Ortsteil wichtig ist. Treffpunkt ist auf dem Bruno-Danzer-Platz. Der Bürgermeisterkandidat der SPD hat viele Bewohnerinnen und Bewohner persönlich eingeladen. "Ich will verstehen, was den Menschen in diesem Teil Karlsfelds wichtig ist", so Bernhard Goodwin. Die Karlsfelder SPD plant noch weitere Termine in der Gemeinde. Wenn Bürgerinnen und Bürger einen Besuch in ihrem Wohnquartier wünschen, können sie sich an die SPD Karlsfeld wenden. Themenwünsche können per E-Mail an info@spd-karlsfeld.de geschickt werden.