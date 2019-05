23. Mai 2019, 22:01 Uhr Kommunalwahl 2020 Hack will Rathaus erobern

36-Jähriger kandidiert als Bürgermeister in Schwabhausen

Thomas Hack bewirbt sich für das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Schwabhausen. Der 36-jährige Familienvater wird laut Pressemitteilung bei den Kommunalwahlen im März 2020 Kandidat für die "Unabhängige Bürgervereinigung 85247" sein. "Im Zentrum meiner Arbeit steht der Fortschritt für die Gemeinde Schwabhausen", sagt Hack, der selbst dort aufgewachsen ist. Aktuell, so findet er, sei die Gemeinde Schwabhausen ein Ort, in dem die Leute wohnen, während sich ihre Arbeit und ihre Freizeit meist in Dachau oder München abspielen. "Das will ich ändern!", so Hack. "Schwabhausen soll wieder mehr Gemeinschaft werden." Um sich mit den Anliegen der Bürger vertraut zu machen, will Hack "zu Couchgesprächen einladen, in Unternehmen" und auch "in Vereinen hospitieren".