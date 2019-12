FDP will in den Gemeinderat

Fünf Wochen nach Gründung des Haimhauser Ortsverbandes haben die Mitglieder FDP eine Liste für die Kommunalwahl aufgestellt. Unter dem Motto "Wir sind gerne dahaim!" möchten die Liberalen mit "kompetenten Kandidaten und kreativen Vorschlägen frischen Wind in die Kommunalpolitik pusten", heißt es in einer Pressemitteilung der FDP. Man wolle sich gerade an die vielen Neubürger wenden, die liberal denken würden und politisch offen seien für innovative Lösungsansätze "ohne Denkverbote". Ihr Wahlprogramm wollen die Liberalen im kommenden Jahr beschließen und im Anschluss der Öffentlichkeit vorstellen.

Bei der Aufstellungsversammlung unter der Wahlleitung des FDP-Kreisvorstandsmitglieds und Spitzenkandidaten für die Kreistagswahl, Frank Sommerfeld, nominierten die anwesenden Parteimitglieder den "Finanzexperten" Friedhelm Hopp auf Platz eins der Liste. Friedhelm Hopp ist 53 Jahre alt, Bankfachwirt, verheiratet und hat einen Sohn. Er ist zugleich stellvertretender Ortsvorsitzender des erst im November gegründeten FDP-Ortsverbandes. Platz zwei ging an Christian Stangl, 54. Der Hochschulprofessor ist seit fünf Jahren FDP-Kreisvorsitzender. Seit kurzem fungiert er auch als Ortsvorsitzender. Christian Stangl ist für die Kreistagswahl im Landkreis Dachau an dritter und damit aussichtsreicher Position gelistet. Den dritten Listenplatz belegt der von der CSU zu den Liberalen gewechselte Allgemeinmediziner Andreas Dagge, 54. Dahinter folgt Sebastian Portenlänger. Der 64-Jährige ist in Haimhausen bekannt als langjähriger Vorsitzender des Gewerbevereins. Auf Platz fünf tritt die Unternehmensjuristin Elena Gilotta an. Die 50-Jährige ist kein FDP-Mitglied, kandiert aber trotzdem für die Liberalen. Die ebenfalls parteilose Arndt Focken, 52, kandiert auf dem sechsten Platz. Ingrid Hopp, 56, wurde an siebter Stelle gewählt. Dahinter folgt Joana Piloto-Stangl, 46, die zugleich das Amt der Schriftführerin des FDP-Ortsverbandes Haimhausen bekleidet. Auf Platz neun tritt der 17-jährige Severin Stangl an.

"Politisches Nahziel des FDP-Ortsverbandes Haimhausen ist, im zukünftigen Gemeinderat mit ein bis zwei Sitzen vertreten zu sein", teilen die Liberalen mit. Auf die Wahl eines eigenen Kandidaten für das Bürgermeisteramt sei wegen der "Startup-Situation" des FDP-Ortsverbandes Haimhausen verzichtet worden.