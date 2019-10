Mitglieder der kommunalpolitischen Vereinigung "WIR - für Heimat, Werte und Zukunft e.V." besuchen am Freitag, 18. Oktober, um 15 Uhr die Müllverbrennungsanlage Geiselbullach. Die Teilnehmer treffen sich um 14.45 Uhr direkt vor Ort. Ein Experte führt sie durch die Anlage in Geiselbullach. Gäste und Interessierte sind herzlich willkommen. Interessierte müssen sich anmelden Gabriele Siegl unter der E-Mail-Adresse info@wir.dachau.de. Die Führung ist Teil der Veranstaltungsreihe "Lebensqualität in und für Dachau" der kommunalpolitischen Vereinigung "WIR - für Heimat, Werte und Zukunft e.V." und steht unter dem Motto "Was passiert mit unserem Müll".