17. Mai 2019, 21:51 Uhr Kommunalpolitiker im Gespräch "Er macht einen guten Job"

Verschiedene Parteien, ähnliche Ansichten: Oberbürgermeister Florian Hartmann und Landrat Stefan Löwl sprechen über gemeinsame Aufgaben, volle Terminkalender und Europa

Von Viktoria Großmann und Thomas Radlmaier , Dachau

Sie sind die wichtigsten Kommunalpolitiker des Landkreises: Landrat Stefan Löwl, 45, und Oberbürgermeister Florian Hartmann, 32. Der eine ist bei der CSU, der andere bei der SPD. Abgesehen von ihrer Parteizugehörigkeit verbindet sie vieles. Vielleicht kommen sie deshalb persönlich gut miteinander aus. Im Doppelinterview begegnen sich zwei Politiker auf einer Wellenlänge und Männer, deren Leben sich in den vergangenen Jahren komplett verändert haben.

SZ: Angenommen, Sie beide würden für eine Woche die Büros tauschen, was würden Sie als Erstes tun?

Stefan Löwl: Ich würde die Aussicht genießen, die aus deinem Fenster deutlich besser ist als aus meinem. Ansonsten würde ich mir die Sachen anschauen, die sich mit meinen Tätigkeiten als Landrat überschneiden. Wir sind ja oft Verhandlungspartner, manchmal geht es um Geld. Es wäre spannend zu wissen, mit welchen Grundsätzen die Vertreter der Stadt in solche Runden hineingehen.

Florian Hartmann: Innerhalb einer Woche kann man sich einen ersten Überblick verschaffen. Ich müsste mich in die Themen ganz neu reindenken. Ein Landrat hat mit ganz anderen Dingen zu tun.

Sie wollen uns allen Ernstes erzählen, es gebe nichts, was Sie am jeweils anderem nervt und Sie als Allererstes ändern würden, wenn Sie die Möglichkeit hätten?

Hartmann: Mir fällt kein Zacken aus der Krone, wenn ich sage: Unser Landrat macht einen guten Job. Als wir 2015 die ankommenden Flüchtlinge schnell unterbringen mussten, hat Stefan Löwl gut gehandelt. Mit seiner Haltung hat er viel Anerkennung und Lob auch außerhalb des Landkreises erhalten.

Löwl: Ich kann mich noch gut an die Bürgerversammlungen erinnern: Der Oberbürgermeister, ich und die Polizei standen zusammen auf dem Podium, um den Bürgern die Entscheidungen zu vermitteln. Das hat gut funktioniert.

Peter Strauch, der Oberbürgermeisterkandidat der CSU, sagte neulich, er würde mit einem CSU-Landrat besser zusammenarbeiten, als Sie das als SPD-Oberbürgermeister überhaupt könnten. Spielt es in Ihrer Zusammenarbeit eine Rolle, welcher Partei Sie angehören?

Hartmann: Überhaupt nicht. Wir sind professionell genug, dass wir gut zusammenarbeiten. Ich kenne Bürgermeister und Landräte, bei denen fliegen die Fetzen, obwohl sie der gleichen Partei angehören. Wir haben die Aufgabe, gut zusammenzuarbeiten, um für die Bevölkerung das Optimale herauszuholen. Es ist klar, dass wir zu gewissen Themen möglicherweise eine andere Meinung vertreten.

Löwl: In der Kommunalpolitik geht es um die Sache. Auf Landes- und Bundesebene kann es von Vorteil sein, wenn man direkte Zugänge über die Partei hat.

Also brauchen Sie gar keinen CSU-Oberbürgermeister?

Löwl: Brauchen nicht. Man hat ja gesehen, dass wir in den vergangenen fünf Jahren gut zusammengearbeitet haben, obwohl wir in unterschiedlichen Parteien sind. Entscheidend ist, dass man sich über die groben Richtungen einigt und Mehrheitsentscheidungen akzeptiert. Aber es ist natürlich von Vorteil, wenn man sich auch auf Parteiveranstaltungen informell trifft und sich nicht parteipolitisch gegeneinander profiliert.

Was haben Sie zusammen auf den Weg gebracht?

Hartmann: Wir haben einen gemeinsamen Nahverkehrsplan für Stadt und Landkreis erarbeitet. Da haben wir kontrovers diskutiert und eine gute Lösung gefunden.

Löwl: Es gibt noch mehr konkrete Projekte, bei denen wir gut zusammenarbeiten: Zum Beispiel der Neubau des Landratsamtes oder der Erweiterungsbau am Ignaz-Taschner-Gymnasium, der Ende des Jahres fertig wird.

Es gibt beim Nahverkehr aber auch Reibereien. Als es um die Finanzierung neuer Buslinien ging, kam aus dem Stadtrat heftige Kritik am Landkreis.

Hartmann: Aber auch hier haben wir uns auf eine Linie verständigen können. Und zwar schätzen wir den Bedarf für bestimmte Linien künftig über die Fahrgastzahlen. Wir müssen nicht mehr vier Jahre warten, um die Grundversorgung zu beantragen.

Löwl: Die neue Regel mit den Hochrechnungen gilt aber natürlich auch in Karlsfeld und den anderen Gemeinden. Es gibt keine Lex Dachau. Es wird mit der Stadt verhandelt und diskutiert, weil sie den größten Anteil hat. Doch ein Kompromiss mit der Stadt Dachau muss vom Grundsatz her auf den gesamten Landkreis anwendbar sein.

Der eine gestikuliert mehr, der andere redet länger: Stefan Löwl (l.) und Florian Hartmann. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Was die Haushalte angeht, haben Sie verschiedenen Positionen. Im Stadtrat beklagt man sich, dass die Stadt so viel an den Landkreis abgeben muss. Der Landkreis würde aber gerne mehr erheben.

Löwl: Teile des Stadtrates haben die Entwicklung der Kreisumlage falsch dargestellt. Wir haben den Hebesatz in den vergangenen Jahren von 49,5 auf 46,5 erst einmal gesenkt. Jetzt haben wir ihn wegen des geplanten Ausbau des ÖPNV auf 47 wieder erhöht. Die Kreisumlage ist nominell so stark gestiegen, weil die Kommunen deutlich mehr Einnahmen haben. Wäre der Kreistag nicht tätig geworden, müssten die Gemeinden noch viel mehr Umlage zahlen.

Herr Hartmann, Sie haben gesagt, es sei ein falsches Zeichen, dass sich die Kreisumlage erhöhe.

Hartmann: An irgendeinem Punkt muss Schluss sein. Was einige im Stadtrat nervt: Als Stadtrat können Sie die Kreisumlage nicht beeinflussen, weil der Kreistag die Kreisumlage festlegt.

Sie sind Mitglied des Kreistages.

Hartmann: Ja, und da sage ich auch meine Meinung. Wir müssen schauen, dass wir uns in Zukunft nicht in zu viele Aufgaben stürzen, damit am Ende nicht Dinge auflaufen, die wir nicht mehr finanzieren können. Natürlich sind wir eine Solidargemeinschaft. Aber wir dürfen nicht an den Punkt kommen, bei dem wir die Kommunen zu sehr belasten. Man muss sich insgesamt Gedanken machen über die Finanzierung der Kommunen. Die Tendenz ist, dass die Kommunen immer mehr Aufgaben des Freistaates übernehmen müssen.

Wäre eine kreisfreie Stadt eine Option?

Hartmann: Für mich nicht. Nur weil eine Fraktion darüber diskutiert, heißt das nicht, dass die Stadt kreisfrei wird.

Sie werden die Stadt nicht los, Herr Löwl.

Löwl: Das ist meiner Meinung nach eine destruktive Diskussion. Dem Bürger ist es vollkommen egal, wer am Ende zum Beispiel eine Schule oder den ÖPNV finanziert.

Es ist bei Ihnen wie in jeder guten Beziehung: Heikel wird es, wenn es ums Geld geht. Gibt es sonst große Streitpunkte, bei denen Sie sich in die Haare kommen?

Löwl: In die Haare kommen ist nicht ungesund. Demokratie lebt vom Wettstreit der Ideen und vom Kompromiss. Wir haben unterschiedliche Ansätze in manchen Bereichen. Regulierung, sozialer Ausgleich, Gerechtigkeit - dafür steht die SPD. Die CSU dagegen ist aufgeschlossener für Innovationen, pflegt aber konservative Werte, ist wirtschaftsfreundlicher und betont auch die individuelle Verantwortung. Es gibt Grundtendenzen, bei denen sich diese Unterschiede zeigen, etwa bei der Verkehrsthematik. Ich bin ein großer Freund davon, innerstädtische Zentren vom Verkehr zu entlasten. Aber nicht dadurch, indem wir nur die Parkplätze oder Fahrspuren abschaffen. Das ist sicherlich ein Bereich, in dem wir nicht immer einer Meinung sind.

Thema Arbeiter- und Industriemuseum auf dem MD-Gelände: Man hat das Gefühl, der Bezirk drückt Ihnen das rein. Wollen Sie das Museum überhaupt?

Löwl: Es wäre ein toller Gewinn für die Stadt. Aber es ist eine auch Finanzierungsfrage. Wenn wir es schaffen, mit einem dritten Partner, dem Bezirk, eine wirtschaftlich faire und auskömmliche Lösung zu bekommen, wird das Projekt Mehrheiten finden. Da es aber um Investitionen in Millionenhöhe für jeden Partner geht, wird es sicher massive Diskussionen geben.

Das heißt, das Arbeiter- und Industriemuseum ist für Sie noch nicht ausgemacht?

Hartmann: Am Ende ist das eine Frage der Kosten. Doch es wäre eine große Chance für die Stadt. Zum Einen als Chance für das MD-Gelände, weil es auch eine Identität schaffen würde für die neuen Bewohner dort. Aber es schafft auch insgesamt für die Stadt Identität. Diese Papierfabrik hat Dachau über Jahrhunderte geprägt.

Sie haben Ihre Ämter gleichzeitig 2014 angetreten. Wie hat sich Ihr Leben seither verändert? Haben Sie überhaupt noch Zeit für Ihre Familien?

Löwl: Meine Kinder kennen mich noch (lacht). Ich versuche, Zeit für die Familie frei zu halten. Das ist ein schwieriger Spagat. Das hatte ich am Anfang auch nicht so auf dem Schirm. Ich war ja vorher schon im Landratsamt tätig und wusste, wie man eine Verwaltung leitet und was dort auf mich zukommt. Aber was mit meinem Amtsantritt deutlich zugenommen hat, ist die Intensität von Nebenbereichen: Sparkasse, Vertretung im Landkreistag, das Engagement für die deutsch-polnische Partnerschaft und so weiter. Auch die parteiliche Arbeit hat zugenommen. Viele Vereine wünschen die Anwesenheit des Landrates. Man könnte jeden Tag unterwegs sein.

Hartmann: Da ging es dir scheinbar ähnlich wie mir. Ich habe vorher auch nicht damit gerechnet, dass es so zeitintensiv sein würde. Mein Leben hat sich komplett verändert. Man ist sehr abhängig vom Terminen. Ich muss teilweise den Kalender mit meiner Verlobten abstimmen. Ich habe im Gegensatz zu dir den Vorteil oder Nachteil, dass ich noch keine Kinder habe. Die werden aber sicherlich auch noch kommen und darauf freue ich mich. Aber der Job macht Spaß, oft kriegt man positive Dinge zurück. Es ist der schönste Beruf, den es gibt, weil er wahnsinnig vielfältig ist.

Wie hat sich Ihre persönliche Zusammenarbeit seit 2014 entwickelt?

Hartmann: Wir mussten uns am Anfang auch erst einmal kennenlernen.

Löwl: Im April 2014 haben wir uns das erste Mal in der Schranne getroffen und zwei Stunden lang geredet. Dabei haben wir auch die Handynummern ausgetauscht.

Seit wann duzen Sie sich?

Löwl: Seit unserem ersten Treffen. Ich bin der Ältere und habe ihm das einfach mal angeboten. Wenn ich eine Auskunft brauche, rufe ich ihn auch mal kurz an, oder schreibe eine SMS. Dann bekomme ich zügig eine Antwort. Und so ist das auch andersherum. Das läuft gut. Diesen Joker kann man aber nicht zu oft ziehen. Normalerweise kümmern sich unsere Mitarbeiter darum, aber wenn man diesen Joker bei zeitkritischen oder brisanten Sachen mal braucht, dann nutzt man ihn natürlich auch.

Hartmann: Unsere Mitarbeiter tauschen sich eigenständig aus. Die Verwaltungen kennen sich. Viel wird auf dem kurzen Dienstweg abgeklärt, was wir gar nicht mitbekommen. Und wir müssen auch nicht alles mitbekommen. Sonst würde man im Kleinklein versinken.

Löwl: Spannend wird es bei Fragen, die Stadtrat und Kreistag unterschiedlich bewerten. Dann kommt Sand ins Getriebe. In so einem Fall setzt man sich zusammen oder findet eine Mehrheit im Gremium.

Bei den Beziehungen nach Polen sehen wir ein gewisse Konkurrenz. Die Stadt hat keine Partnerschaft mit Oświęcim, der Landkreis schon.

Hartmann: Wir haben freundschaftliche Beziehungen zu der Stadt Oświęcim. Wir streben keine Partnerschaft an. Wir sind uns nicht sicher, ob wir dieses Signal nach außen setzen wollen, weil wir damit Anfang und Ende verbinden. Dachau war der Anfang, die Schule der Gewalt. Auschwitz war das Ende. Wir fühlen uns gut damit, dass es einfach freundschaftliche Kontakte gibt. Wir haben einen Schulaustausch, wir planen gerade ein Projekt mit Musikern, bei dem es darum geht, Musik zur Aufführung zu bringen, die in den Konzentrationslagern komponiert wurde. Wir machen das eher per spontanem Austausch, ohne es fest zu verbinden. Ich sehe das nicht als Konkurrenz zum Landkreis.

Löwl: Auch von uns ist das nicht als Konkurrenz gedacht. Auf der Basis des Nie wieder, das sich aus den historisch nie dagewesenen Schreckensstätten in beiden Landkreisen ergibt, wollen wir in die Zukunft arbeiten. Wir wollen die Jugend mit einbinden und uns vom europäischen Gedanken leiten lassen. Deshalb engagieren wir uns auch im Rat der Gemeinden und Regionen Europas.

Wie spüren Sie als Kommunalpolitiker die EU in Ihrer täglichen Arbeit?

Löwl: Wenn wir die EU nicht hätten, um auf sie zu schimpfen, hätten wir ein Riesenproblem. Die EU hat ganz oft die Prügelknabenfunktion, dass man sagen kann: Das müssen wir so machen wegen der EU. Doch meistens hat es die EU gar nicht so gewollt, sondern wir haben in der nationalen Umsetzung die Anforderungen noch einmal höher geschraubt, als es die EU eigentlich haben wollte. Deshalb muss man arg aufpassen. Bürokratie ist sicher ein Problem. Aber wir bekommen kommunal immer mehr Einnahmen, das ist massiv getrieben von unserem starken Außenhandel. Dieser wäre ohne Europa nicht denkbar. Der Vorteil des Gesamtsystems ist unbestritten und unbestreitbar.

Hartmann: Wir Deutschen sind Weltmeister im Umsetzen dieser EU-Vorgaben. Wir setzen oft noch eins drauf. Ob das immer alles so notwendig ist, wie wir die Vorgaben umsetzen, das ist diskutabel.

Im Stadtrat haben Sie mal im Zusammenhang mit einer EU-Vorgabe von Kokolores gesprochen.

Hartmann: Manche Vorgaben kann man nicht mehr nachvollziehen. Das beste Beispiel: Wir haben eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die gehört uns zu 100 Prozent. Wenn ich ihr aber Geld gebe, muss ich nachweisen, dass ich den Markt dadurch nicht beeinträchtige. Doch ich kann doch mit meinem eigenen Unternehmen machen, was ich will! Aber die Logik ist natürlich verständlich: Die Maßstäbe sollen in der EU gleich sein. Ich würde die EU auch nie in Frage stellen. Man merkt es erst, wenn man mal in Länder reist, wo man plötzlich wieder eine Ausweiskontrolle hat oder ein anderes Geld braucht. Das stellen wir schon gar nicht mehr infrage, weil es so selbstverständlich ist. Doch das Wertvollste an der EU ist der Frieden.

Nach der Europawahl kommt die Kommunalwahl. Sie wollen beide Ihr Amt verteidigen. Herr Löwl, Sie haben bisher noch keine Konkurrenten. Herr Hartmann, Sie dagegen schon. Aber auch mit Ihrer Wiederwahl dürfte alles klar gehen, oder?

Hartmann: Das ist keinesfalls eine gmahde Wiesn, wie man in Bayern sagt. Die Menschen sind aufgerufen zu beurteilen, ob ihnen die vergangenen Jahre gefallen haben. Am Ende muss man schauen, dass die Ideen, die man hat, überzeugend ankommen. Im Übrigen: Ich glaube, dass es noch mehr Kandidaten werden. Das ist ein Zeichen einer lebendigen Demokratie. Ich selbst bin im Moment noch nicht auf Wahlkampf getrimmt. Wir haben noch zu viele wichtige Aufgaben, die wir als Stadt angehen müssen. Ich finde es schade, wenn es nun zu Reibereien wegen des Wahlkampfes kommt, wie etwa beim MD-Gelände. Es wird die Angst geschürt, dass uns der Investor über den Tisch ziehen will. Dabei entscheidet allein der Stadtrat, was dort hingebaut wird. Da kann ein Investor im Dreieck springen. Ohne die Stadt geht nichts.

Herr Löwl, Sie müssen eigentlich gar keinen Wahlkampf machen.

Löwl: Ich vermute, dass sich der ein oder andere überlegen wird, zu kandidieren. Früher wurde man viel mehr für das gewählt, was man geleistet hat. Heutzutage ist das weniger der Fall. Zum Teil geht es um Stimmungen und Gefühle, für die man gar nicht verantwortlich ist. Es gelingt aber auch, die Menschen im Gespräch zu überzeugen, wenn man ihnen die Sachverhalte erläutert und die Entscheidungsparameter darlegt. Aber ich erwarte auch, dass man sich von Argumenten überzeugen lässt.