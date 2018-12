23. Dezember 2018, 21:52 Uhr Kommentar Verantwortung übernehmen

In der Obdachlosenhilfe könnte im Landkreis Dachau mehr getan werden. Der Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruck macht es vor

Von Anna-Elisa Jakob

Es scheint, als verschließe der Landkreis Dachau in der Wohnungslosenhilfe die Augen. Vor der Not im eigenen Landkreis und vor dem, was in anderen Landkreisen dagegen getan wird. Der Blick wandert weder in die Landeshauptstadt München, noch in benachbarte Landkreise. Dass in Dachau die Not auf den Straßen nicht direkt sichtbar ist, liegt nicht daran, dass sie nicht vorhanden ist - sie wird schlichtweg verschoben. Das fehlende Angebot an Unterstützung im Landkreis führt dazu, dass Wohnungslose meist in München Hilfe suchen, die ihnen dort jedoch mit einer letzten Meldeadresse außerhalb der Landeshauptstadt gesetzlich nicht zusteht.

Der Blick in den Landkreis Fürstenfeldbruck zeigt, dass es anders geht: Das Landratsamt finanziert eine Notunterkunft mit Teestube und sozialpädagogischer Beratung für Wohnungslose. Ein Erfolgskonzept, das bereits seit mehr als einem Jahrzehnt bezuschusst wird. Über die gesetzliche Pflicht hinaus bräuchte es auch im Landkreis Dachau in akuter Not zusätzlich schnelle, menschenwürdige Hilfe, geschulte Beratung und einen Zufluchtsort. Das hilft, Menschen vor der Abwärtsspirale der Wohnungslosigkeit zu bewahren und langfristiger Obdachlosigkeit entgegen zu wirken.

Die Ursache für plötzliche Wohnungslosigkeit liegt meist darin, dass Menschen in kritische Lebenssituationen geraten. Das können Trennung oder Verlust des Partners sein, Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Verschuldung. Steigende Mietpreise verschärfen die Problematik. Wohnungslosigkeit kann jeden treffen. Eine Notstelle, die für Betroffene ein Bett für einige Nächte zur Verfügung stellt und gleichzeitig Beratung bietet, fängt Menschen in akuter Not auf und ebnet Wege zur Selbsthilfe.

Doch das Dachauer Landratsamt verweist auf die Gemeinden, die sich gemeinsam für eine solche Anlaufstelle einsetzen müssten. Und schiebt so das Thema von sich weg. Dabei reicht ein kalter Winter, um sich der Dringlichkeit bewusst zu werden. Empathie ist der wirksame Klebstoff, der Gesellschaft und Sozialstaat zusammenhält. Einer muss sich das Thema auf die Agenda setzen - und es sich vielleicht einfach zur Aufgabe machen, das Brucker Modell zu übernehmen. Bevor der nächste Winter kommt.