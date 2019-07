31. Juli 2019, 22:00 Uhr Kommentar Unredliche Stimmungsmache

Die Bürgerstimme hat versucht den Gemeinderat als Wahlkampfbühne zu missbrauchen

Von Rudi Kanamüller

Unsozial, familienunfreundlich? Die Vorwürfe aus den Reihen der ÜWG (Angelika Goldfuß) und der Bürgerstimme (Ergun Dost) gegenüber der Gemeinde muten, ehrlich gesagt, grotesk an. Was war geschehen? Dem Gemeinderat lagen zur erneuten Abstimmung die Beitrags- und Gebührensatzung für die Mittagsbetreuung an der Grundschule sowie der gemeindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen vor, die zum Teil kräftige Gebührenerhöhungen vorsehen. Unter den Tisch bei dieser Debatte fiel allerdings die Tatsache, dass sich die Gemeinde die Betreuung ihrer Kinder und Jugendlichen im Jahr mehr als zwei Millionen Euro kosten lässt. Das ist sehr viel Geld allein für den Bereich Kinder- und Jugendbetreuung.

Sicher, in Sachen Flexibilität bei den Abholterminen der Kinder, kann man sich elegantere Lösungen vorstellen. Aber wer nun schon so lange im Gemeinderat sitzt, der sollte sich schon vorher darüber informieren, unter welchen Voraussetzungen staatliche Zuschüsse für die Betreuung von Kindern gewährt werden. Und die orientieren sich nun mal nicht an flexiblen, sondern an fest vorgegebenen Zeiten. Genau das hat die Verwaltung in der Benutzungssatzung umgesetzt. Flexible Abholzeiten kann man schon einrichten. Aber die Zusatzkosten hätte die Gemeinde zu tragen. Das will aber ernsthaft auch niemand. Was aber in diesem Zusammenhang gar nicht geht, ist, dass man betroffene Mütter instrumentalisiert und im Gemeinderat aufmarschieren lässt und versucht, ihnen dort ein Rederecht zu verschaffen. Bürgermeister Felbermeier hat dieses Ansinnen von Ergun Dost (Bürgerstimme) zu Recht abgelehnt. Es wäre ein Verstoß gegen die Gemeindeordnung gewesen. Dafür, das sollte auch der Sprecher der Bürgerstimme wissen, sind Bürgerversammlungen da. Den Gemeinderat jedenfalls sollte man nicht als Wahlkampfbühne missbrauchen.