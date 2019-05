9. Mai 2019, 22:11 Uhr Kommentar Trügerische Sicherheit

Dachau ist keine Großstadt, in der das Verbrechen wohnt. Ein Alkoholverbot am Bahnhof erscheint übertrieben. Das sieht sogar die Polizei so

Von Viktoria Großmann

Ein Alkoholverbot am Dachauer Bahnhof ist unnötig und wird, wie es die Polizei vermutet, nur dazu führen, dass sich einige Gruppen nicht mehr am Bahnhof sondern an anderer Stelle in der Stadt treffen. Wie oft würde man Verantwortlichen in der Stadt in anderen Diskussionen die Einsicht wünschen, dass Dachau keine Kleinstadt mehr ist. Nur ist es eben auch keine Großstadt, in der das Verbrechen wohnt. Auch nicht am Bahnhof. Ein aufgeräumter und hübscher Bahnhof ist wünschenswert, aber so richtig schlimm ist der Dachauer Bahnhof nun auch wieder nicht. Zumal er ohnehin umgestaltet werden wird.

Wie die Polizei der Stadtverwaltung mitteilt, gibt es keine auffällige Kriminalität im Bahnhofsumfeld. Den Eiligen, der zu seiner S-Bahn rennt, den stören die Leute, die auf der schmalen Treppe sitzen zwar. Aber meistens machen sie anstandslos Platz und belästigen anscheinend kaum jemanden. Und eigentlich nerven weniger die herumsitzenden und herumstehenden Leute, als vielmehr der unmöglich gestaltete Zugang zum Bahnhof. Mit eben jener engen und für Eilige wie für temporär oder dauerhaft Gehbehinderte störenden Treppe an der kleinen Grünanlage, die von Männern mit und ohne Alkoholpegel gern als Urinal genutzt wird.

Solche baulichen Mängel sollen im Zuge der großen Sanierung in einigen Jahren behoben sein. Wie ebenfalls von der ÜB-Fraktion im Stadtrat beantragt, wird es dann vielleicht auch Notrufsäulen wie in der Münchner U-Bahn geben. Eine gute Sache. Aber ein Alkoholverbot erscheint angesichts der derzeit eher harmlosen Lage übertrieben. Zumal sich bereits abzeichnet, dass es schwierig wird, dieses zu kontrollieren. Letztlich schafft ein Alkoholverbot eine nur trügerische Sicherheit. Gegen nüchterne Taschendiebe und alltägliche Schmutzfinken, die Müllkübel ignorieren, hilft es nicht.