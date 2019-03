5. März 2019, 21:40 Uhr Kommentar Parteikämpfe sind jetzt fehl am Platz

Der Vorstoß der SPD im Dachauer Stadtrat für eine kostenfreie Kinderbetreuung findet bei der CSU schon mal Zustimmung. Nur die Grünen, die eine Staffelung nach Einkommen der Eltern wollen, zaudern noch. Diese Thema ist kein Anlass für Konkurrenz, sondern bietet die Gelegenheit für alle Fraktionen, Gemeinschaftssinn zu beweisen

Von Viktoria Großmann

Die beste Nachricht am SPD-Vorstoß für kostenfreie Kitas ist vielleicht, dass CSU-Stadträtin Gertrud Schmidt-Podolsky schon mal Unterstützung für den SPD-Vorschlag signalisiert. Müssen nur noch die Grünen aus ihrer Trotzecke kommen und einsehen, dass der Vorschlag, Kita-Gebühren ans Einkommen der Eltern zu koppeln, irgendwie überholt ist. Gebührenfreie Kinderbetreuung heißt ja nichts anderes als freie Bildung für alle - ein entsprechendes Lernkonzept haben die meisten Einrichtungen -, und gerechter Zugang zur Bildung ist ja nicht nur der SPD, sondern eigentlich auch den Grünen ein Anliegen. Natürlich zahlt die Gesellschaft, also alle, ob sie nun Kinder haben oder nicht, bei einem solchen Angebot mit. Aber Bildung ist schließlich kein vergeudetes Geld, sondern eine Investition.

Gut wäre es, wenn bei diesem Thema einmal wieder alle Fraktionen im Dachauer Stadtrat zusammen finden würden. Viel zu deutlich wird schon an einigen Stellen, dass die Stadträte an die Kommunalwahlen im März 2020 denken. Da wird hier ein wenig gekeilt, da ein bisschen gegen ein Schienbein getreten, an eigene Anträge, Erfolge, Warnungen erinnert. Da versucht man sich in Anträgen zu profilieren, macht sich Vorhaltungen, will klarstellen. Die Dachauer Wähler aber wird vor allem interessieren, wie wohl sie sich in ihrer Stadt fühlen. Wenn sie ihre Dankbarkeit dafür dann auf mehrere Parteien verteilen, wäre das doch auch nicht tragisch. Gerade Lokalpolitiker behaupten gern, dass es im Kommunalgremium nur um sachliche Zusammenarbeit gehe - um dann doch wieder in ideologische Parteikämpfe zu ziehen.

Es bringt nichts, sich gegenseitig die Ideen abspenstig zu machen. Was derzeit besonders auffällig die CSU tut. Auch ständig alles in Anträgen und Anfragen zu formulieren, wie es viele Fraktionen, auch die SPD, halten, wirkt bei kleineren Themen lächerlich. Die kostenfreie Kita wäre ein gutes Thema, das die Fraktionen gemeinsam auf den Weg bringen können. Ein bisschen Gemeinschaftssinn stünde allen gut.