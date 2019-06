21. Juni 2019, 22:21 Uhr Kommentar Obsessive Kontrolle schadet nur

Sicherheitsauflagen und bürokratische Hürden nehmen für die Organisationen von Festen zu. Auch wenn Vorschriften zum Schutz der Besucher notwendig sind, scheinen die Behörden das Augenmaß verloren zu haben. Mit fatalen Folgen: Letztlich schaden sie damit der Gemeinschaft, die sie schützen wollen

Von Anika Blatz

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, lautet eine Redensart. Straßenfest, Vereinsjubiläum, Kulturfestival, Faschingsumzüge - Anlässe, die seit Jahrzehnten ganz selbstverständlich das kommunale Veranstaltungsjahr prägen. Gelegenheit zusammenzukommen, fröhliche Stunden miteinander zu verbringen. Gemeinsam feiern ist schön. Und wichtig für den Zusammenhalt - gerade in ländlich geprägten Regionen. Für Alteingesessene sind die Feste identitätsstiftend; "Zuagroasten" ermöglichen sie, in der neuen Heimat Anschluss zu finden. Es wäre ein großer Verlust, wenn bald schon keiner mehr da ist, der diese Feste organisiert. Und dahin geht die Entwicklung: Die vielen nicht kommerziellen Veranstalter, Organisatoren und Helfer kapitulieren vor immer höheren bürokratischen Hürden und fühlen sich von den Kommunen im Stich gelassen.

Das ist nicht einfach nur schade, sondern ein Problem. Eines, das endlich von der Politik ernst genommen werden muss. Keine Frage: Sicherheit und Regeln sind für das Allgemeinwohl essenziell. Vorschriften sind kein Selbstzweck, sondern sollen ein friedliches Nebeneinander ermöglichen. Zum Miteinander gehört aber auch der Spaß. Dass wir beschwingt feiern und lachen und uns nicht ständig überlegen, was alles passieren könnte. Freilich müssen Veranstaltungen sicher sein. Aber die Ehrenamtlichen haben nicht ganz zu Unrecht den Eindruck, dass das richtige Maß aus den Augen verloren wird, dass nicht mehr der gesunde Menschenverstand, sondern die Angst leitet - nicht nur die kommunale Verwaltungen und Behörden, sondern die ganze Gesellschaft. Alles immer noch mehr kontrollieren zu wollen, ist fast zu einer Obsession geworden. Sicherlich gibt es Beispiele, in denen friedliche Feste ein böses Ende nahmen. Doch darf deshalb nicht der Grundgedanke der gemeinnützigen Arbeit abhanden kommen: Dass die Menschen gerne Gemeinschaft schaffen. Es ist die Aufgabe der Gemeinden und Städte, die Menschen, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich einsetzen, tatkräftig und ausreichend zu unterstützen. Ein Grundrisiko gehört zum Leben - wer im Fall der Fälle nur einen Verantwortlichen ausmachen will, der fördert indirekt die Verschärfung der Auflagen. Daran aber wird die Gemeinschaft, so wie die meisten sie kennen und schätzen, Schaden nehmen.