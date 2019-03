15. März 2019, 22:03 Uhr Kommentar Nur keine Hast

Bei der Planung auf dem Ludl-Areal sollten die Karlsfelder nichts übereilen. Das ging schon bei der Neuen Mitte schief. Genau nachdenken wäre angezeigt

Von Christiane Bracht

Den Beobachter erstaunt die Hast der Karlsfelder Gemeinderäte schon sehr. Warum muss ein Großprojekt, wie es derzeit an der Münchner Straße geplant wird, in wenigen Wochen festgezurrt werden? Was auch immer dort entsteht, wird den Charakter der Gemeinde in den nächsten Jahrzehnten prägen. Um so wichtiger wäre es, genau hinzuschauen, was der Investor vorhat und was gut für die Bevölkerung ist. Eile mit Weile, heißt es immer. Doch die Weile vermisst man.

Wer will auf ein Heizkraftwerk schauen, Lärm von der Münchner Straße, Gaststätte, Gewerbe und parkenden Autos in Kauf nehmen, wenn er auch ruhiger wohnen könnte - an der Allacher/Nibelungen Straße etwa? Der Wunsch nach zentraler Wohnlage ist nicht unbedingt mit dem Wunsch nach lauter Betriebsamkeit und Abgase verbunden. Fraglich ist zudem, ob der kleine Platz durch die 80 Sozialwohnungen tatsächlich belebt wird. Dann müsste die Neue Mitte vor Leben nur so sprühen. Dort sind schließlich viele Wohnungen. Vielleicht lohnt es sich, etwas länger darüber nachzudenken, Optionen auszuloten und so womöglich auf neue Ideen zu kommen. Zumal der Städteplaner nicht mal dabei war.

Man hat das Gefühl, dass es den Karlsfelder Gemeinderäten vor allem auf die Eile ankommt. Klar, will man einen lukrativen Gewerbesteuerzahler nicht verprellen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, ihm entgegenzukommen. Holger Linde (CSU) brachte etwa den Bauvorbescheid ins Spiel. Diskutiert worden ist darüber nicht. Eigentlich müssten die Karlsfelder gewarnt sein, denn die Neue Mitte führt fast jeder als Negativbeispiel an. Auch hier wurde mit heißer Nadel gestrickt. Doch es scheint, als ob die Kommunalwahl 2020 ihre Schatten vorauswirft. Die Politiker wollen offenbar etwas zum Vorweisen haben. Ob das die richtige Motivation ist, den Planungsprozess derart zu beschleunigen?