10. April 2019, 22:30 Uhr Kommentar Kandidat ohne Erfahrung

Markus Erhorn von den Freien Wählern bewirbt sich nun auch um das Amt des Oberbürgermeisters von Dachau. Allerdings hat er keinerlei Stadtratserfahrung. Das merkt man schon seiner ersten Pressemitteilung an

Von Viktoria Großmann

Mit Markus Erhorn will sich in einem Jahr ein weiterer Kandidat für das Amt des Dachauer Oberbürgermeisters zur Wahl stellen. Er ist nun der dritte Herausforderer und vermutlich noch nicht der letzte. Im Unterschied zum Amtsinhaber und seinen bisherigen zwei Herausforderern hat er jedoch keine Erfahrung im Dachauer Stadtrat. Das wird bereits in der Pressemitteilung zu seiner Kandidatur deutlich. So verspricht er: "Mit mir wird es keine neuen Schulden geben." Allerdings hat die Stadt auch in der Amtszeit von Florian Hartmann keine Schulden gemacht - der ja im übrigen nicht alleine über den Haushalt bestimmt, sondern natürlich gemeinsam mit allen 40 Stadträten.

Das Problem des Mangels an bezahlbaren Wohnungen will Erhorn, wie es bei den Freien Wählern Konsens sei, durch den "Bau von weiteren Sozialwohnungen, Förderung von Genossenschaftsmodellen sowie die Ausweisung von Wohneinheiten im Einheimischenmodell" lösen. Auch hier fügt er dem, was im Stadtrat Konsens ist und umgesetzt wird, nichts Neues hinzu. Man solle auch lieber ein Stockwerk höher bauen, statt weitere Flächen zu verbrauchen. Nun ja, da mag er sich mit den Freien Wählern am MD-Gelände dafür einsetzen, dass höher gebaut werden kann. Auch diese Brache der ehemaligen Papierfabrik will er "endlich" erschließen. Dabei ist ihm besonders am Jugendkulturzentrum gelegen. Das alles ist bereits im Gange und geht seit der Übernahme des Geländes durch die Isaria schneller voran als je zuvor.

Wenn Erhorn es auf ehrliche Weise in die Stichwahl schaffen will, muss er sich in die Stadtpolitik einarbeiten. Seine Parteifreunde im Stadtrat machen es ihm nicht unbedingt leicht. Sie zeichnen sich vor allem durch Ablehnen, Verhindern und eine völlige Investitionsunlust aus. Was keine Antwort auf die Herausforderungen einer Zuzugsstadt sein kann.