6. März 2019, 21:46 Uhr Kommentar Jetzt müssen sich die Männer outen

Wenn mehr Frauen im Kreistag wären, hätte es das unwürdige Gezerre um die Finanzierung der Fauenhäuser wohl nicht gegeben. Es geht nun um einen Antrag zur Gleichberechtigung - und die Männer müssen Farbe bekennen

Von Helmut Zeller

Seit dem Erreichen des Frauenwahlrechts im Jahr 1918 waren Frauen in keinem deutschen Parlament gleichberechtigt vertreten. Nach mühsamen Fortschritten - der Frauenanteil im Jahr 1919 von knapp neun Prozent wurde erst 1987 bei der Bundestagswahl mit rund 15 Prozent deutlich überschritten - folgen jetzt wieder Rückschritte. Und das ganz deutlich auch auf kommunaler Ebene. Dabei berührt Kommunalpolitik das unmittelbare Lebensumfeld der Landkreisbürger und setzt die Eckpfeiler für die Zukunft ihrer Heimat. Einer Emnid-Umfrage vom 14. Februar zufolge erklärten 63 Prozent der befragten Männer und 70 Prozent der Frauen, dass weibliche Abgeordnete eine bessere Politik machten.

Darüber kann man streiten, nicht jedoch darüber, dass in einer guten Politik die weibliche und die männliche Sicht auf die Dinge zusammenfließen muss, wenn man es denn mit der Gleichberechtigung ernst meint. Im Landkreis ist die Politik männerdominiert - und entsprechend sind die kommunalpolitischen Gremienbesetzt. Frauen fügten sich nicht selten ein: Als Marese Hoffmann 2014 ihre SPD-Kollegin Marianne Klaffki als stellvertretende Landrätin vorschlug, scheiterte sie auch an den Kreisrätinnen der CSU. Zwei Männer wurden Klaffki vorgezogen. Nun sagt das nichts über deren Befähigung, aber es geht generell darum, dass die Lebenserfahrung von Frauen sich nur unzureichend in politischen Entscheidungen abbildet - wäre es anders, hätte, um nur ein aktuelles Beispiel zu nennen, ein Frauenhaus seinerzeit nicht erst zäh erkämpft werden müssen. Würden Frauen in der Staatsregierung mehr Mitsprache haben, würde wohl auch endlich mal die Ausstattung der desolaten Frauenhäuser verbessert werden.

Dabei geht es beileibe nicht nur um sogenannte klassisch weibliche Politikfelder - Frauen sind in der Regel höher qualifiziert, 54 Prozent der Hochschulabsolventen sind weiblich, stellen aber nur 23 Prozent der Professoren und nur zwei Prozent aller Unternehmensführer der 100 umsatzstärksten Unternehmen in Westdeutschland. Übrigens: Bei der entsprechenden Firmengruppe im Osten sind es neun Prozent. 66 Prozent der Medizinabsolventen sind weiblich, aber nur zehn Prozent der Chefärzte. Und auch passend zum Weltfrauentag: Im Landkreis verdienen der Arbeitsagentur zufolge Frauen, die in Vollzeit arbeiten, zehn Prozent weniger als Männer. Dabei spricht sich in den männerdominierten Chefetagen mehr und mehr herum, dass Frauen - in der Regel - die besseren Chefs sind.

Nun wird und kann man(n) trefflich gegen die Quotenfrau argumentieren. Die Quote ist tatsächlich eine Krücke - sie ist aber nötig, solange es mit der Gleichberechtigung nicht funktioniert. Mit einem Argument braucht man(n) aber nicht mehr zu kommen: Frauen wollten sich politisch nicht engagieren. Wie auch, wenn man ihnen seit Jahren erzählt, dafür fehle ihnen neben Küche und Kind die Zeit. Außerdem stimmt es nicht, in der CSU etwa stehen viele bereit. Die (grüne) Forderung nach einer Doppelspitze der Kreistagsfraktionen setzt das richtige Zeichen. Die Entscheidung über den Antrag ist eine über die Gleichberechtigung. Jetzt müssen sich die Männer outen.