11. Dezember 2018, 22:04 Uhr Kommentar Geschichte aufarbeiten

Wer dem Rassismus im Alltag wirkungsvoll begegnen will, muss sich den Fehlern der Vergangenheit stellen, sie ins Bewusstsein rufen

Von Helmut Zeller

Deutschland gefällt sich in der Rolle des Weltmeisters der Erinnerung und des Gedenkens. Wenn die Erinnerungskultur aber tatsächlich so ausgeprägt wäre, wie Politiker das gerne betonen, dann fragt man sich, woher der wachsende Antisemitismus im Land kommt. Der Nimbus des Erinnerungsmeisters wird vollends zerstört, schaut man auf den Umgang mit den deutschen Kolonialverbrechen, eine lange Liste, die in den Völkermord an den Herero 1904 in "Deutsch-Südwestafrika", heute Namibia, gipfelt. Mehr als 100 000 Menschen fielen ihm zum Opfer. Auf eine Entschuldigung der deutschen Regierung warten die Nachkommen der Überlebenden bis heute. Eine allgemeine öffentliche Aufarbeitungsdebatte des verdrängten Themas fehlt bis heute. Deshalb ist die Veranstaltung des Runden Tisches gegen Rassismus wichtig gewesen, sie kann und sollte - zumindest für Dachau - eine Diskussion über den Rassismus anstoßen. Und die ist auch in Dachau nötig. Auf rassistische Einstellungen in der Bevölkerung stoßen Schwarze unter den Flüchtlingen in ihrem Alltag häufig. Davon können die Caritas-Mitarbeiter erzählen oder eben die Betroffenen selbst, wie jener Senegalese neulich, dem in der S-Bahn ein Handy mit dem Foto eines Gorillas vors Gesicht gehalten und bedeutet wurde, das sei er. Der koloniale Afrikadiskurs hat sich, weil er eben kaum reflektiert wurde, nachhaltig in die deutsche Gesellschaft eingeschrieben.

Im Brockhaus heißt es unter "Hottentotten": "Angehöriger eines Mischvolkes in Südwestafrika". Es gab nie Hottentotten, das ist eine abwertende Zuschreibung durch die deutsche Kolonialmacht. Diskriminierung, das zeigte auch die Veranstaltung im Cinema sehr gut, beginnt in und durch Sprache. Damals geprägte Begriffe sind bis heute gebräuchlich - oft in dem Habitus, das sei doch historisch gewachsen und nicht so schlimm; etwa das beleidigende Wort "Neger", das sich hartnäckig in Komposita wie "Negerkuss" hält. Im Duden heißt es unter dem Eintrag "Neger": "wird häufig als abwertend empfunden", als wäre das Wort nicht per se diskriminierend. Wenn schon der Duden da eine gewisse Lockerheit demonstriert, warum sollte dann der Normalbürger sich mal - gedanklich - anstrengen. Es ist beschämend, welche Ablehnung, Feindseligkeit Flüchtlinge in Dachau erfahren - und das erschwert ihre Integration und die Arbeit der Caritas erheblich. Ohne eine Anerkennung der deutschen Kolonialverbrechen aber kann über den Alltagsrassismus nicht ernsthaft gesprochen werden. Union und SPD haben sich im Koalitionsvertrag die Aufarbeitung der Kolonialzeit vorgenommen - geschehen ist nichts.