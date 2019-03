7. März 2019, 21:56 Uhr Kommentar Frontalangriff statt Dialog

Mehr Wertschätzung und ein gutes Auskommen: Die Anliegen des Bauernverbands sind richtig, seine Mittel aber eher kontraproduktiv

Von Thomas Hürner

Natürlich hat der Vorstoß des Bayerischen Bauernverbands (BBV) auch eine noble Komponente: Mehr Produkte aus ökologischer Landwirtschaft in Behörden, Kindergärten und Schulen - wer würde sich diesem Gedanken aus Prinzip versperren? Und auch gegen die Tatsache, dass diese Idee vornehmlich auf einer ökonomischen Überlegung ruht, lässt sich zunächst einmal nichts einwenden, denn so funktioniert die freie Marktwirtschaft nun mal: Was produziert wird, soll auch einen Abnehmer finden, denn ohne Abnehmer ist auch die ökologische Landwirtschaft weder ökologisch noch rentabel. Und doch wirft die Initiative des BBV-Kreisverbands Dachau vor allem eine Frage auf: Wie authentisch ist das ganze?

Zum einen wäre da diese in Zahlen manifestierte Forderung an sich, die als Antwort auf einen der Kerninhalte des Volksbegehrens zum Artenschutz zu verstehen ist. Von zehn auf 30 Prozent soll der Anteil ökologischer Landwirtschaft erhöht werden, was von der Kreisbäuerin Emmi Westermeier in einem Interview mit der SZ Dachau noch kürzlich als Planwirtschaft kritisiert wurde. Wenn aber, dieser Logik folgend, die direkte Reaktion des BBV ebenfalls auf planwirtschaftlichen Forderungen beruht, dann drängt sich der Verdacht auf, dass eher eine gehörige Portion Aktionismus als die Suche nach einem gesellschaftsfähigen Konsens vordergründig waren.

Womit man schon beim zweiten zentralen Anliegen des BBV angelangt wäre, dem nach mehr Wertschätzung in der öffentlichen Wahrnehmung. Auch am menschlichen Grundbedürfnis nach Anerkennung ist zunächst einmal nichts verwerflich, aber erreicht man dieses hehre Ziel nicht besser über den Dialog als über Ellbogen-Mentalität und Zwang? Sowohl die Behörden als auch die Vereine setzen bereits auf regionale und ökologisch angebaute Lebensmittel, und es herrscht die grundsätzliche Bereitschaft, die Zusammenarbeit mit den örtlichen Bauern zu intensivieren. Wertschätzung ist also durchaus schon vorhanden - eine gute Grundlage, um den Wunsch nach gesunder und nachhaltiger Ernährung voranzutreiben. Gemeinsam, nicht gegeneinander.