Die Kommunalpolitiker im Landkreis überschlagen sich nahezu vor Freude - und das zu Recht. Der Landkreis hat einen großartigen bildungspolitischen Erfolg errungen. Das vierte Gymnasium ist noch nicht einmal in Bau, aber die Ministerien genehmigen bereits das fünfte. Und das war so sicher nun wirklich nicht. Vor Jahrzehnten hat der frühere Landrat Hansjörg Christmann (CSU) die Bildungspolitik vorausschauend als Schwerpunkt gesetzt und damals durch den Verkauf des Amperklinikums die dafür nötigen Millionenbeträge lockergemacht. Vorausschauend hat auch sein Nachfolger, Landrat Stefan Löwl (CSU), mit seinen Experten gehandelt. Nun kann der Landkreis zuversichtlich in die Zukunft blicken und die kommenden Herausforderungen meistern: den wachsenden Platzbedarf für Gymnasiasten, bedingt durch Rückbau zum G 9, und vor allem die steigenden Schülerzahlen in Folge des unaufhaltsamen Zuzugs in der Boomregion München. Wie sonst hätten die Probleme gelöst werden sollen? Ein weitererer Ausbau der bestehenden Gymnasien ist einfach unmöglich.

Weniger erfreut werden die Gemeinden im westlichen Landkreis die Standortentscheidung aufnehmen. Sie haben nicht weniger Zuzügler und sind von der S-Bahn abgehängt. Das heißt, für die Gymnasiasten aus diesem Gebiet muss dringend der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden. Das hat man im Landratsamt auch bereits auf dem Schirm. Die Gemeinde Röhrmoos, die sich beworben hatte, aber nun doch überrascht ist, kann sich über einen Wachstumsschub und einen größeren Stellenwert freuen. Das Gymnasium fügt sich gut in die Entwicklung von Röhrmoos mit seinem geplanten großen Baugebiet. Schüler werden auch aus Schönbrunn kommen, wenn das "inklusive Dorf" entstanden ist.

Aber Landrat und Landtagsabgeordneter wollen noch um den Standort Bergkirchen kämpfen. Doch in der Ministerialverwaltung werden sie wohl auf Granit beißen. An den Kriterien der Genehmigung, an die sich die Beamten eisern halten, ist nicht zu rütteln - da hülfe nur noch eine politische Entscheidung. Doch dann würde man einen Präzedenzfall schaffen, den niemand will. Für den Landkreis aber gilt: Ein Riesenschritt wurde gewagt - und er ist gelungen.