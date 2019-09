Die "Landarztquote" mag in dem einen Fall oder anderen helfen. Doch den gravierenden Hausarztmangel in den ländlichen Kommunen des Landkreises wird sie nicht beheben. Zumal in fünf Jahren rund ein Drittel der jetzigen Ärzte in Rente geht, ihre Quoten-Nachfolger aber dann längst noch nicht ausgebildet sind

Es ist höchste Zeit, dass das Thema Landärztemangel auch in der Politik richtig angekommen ist. Dabei ist es für eine Maßnahme wie die neue Landarztquote eigentlich schon viel zu spät. Denn ein Drittel aller bayerischen Hausärzte geht in den nächsten fünf bis acht Jahren in den Ruhestand - doch diejenigen, die sich per Quote dazu verpflichten, nach ihrer Ausbildung auf dem Land als Hausarzt tätig zu sein, rücken in frühestens elf Jahren nach. Die bayerische Staatsregierung setzt mit der Landarztquote auf die Verzweiflung vieler junger Abiturienten, die für das ersehnte Medizinstudium nicht den erforderlichen Notenschnitt geschafft haben. Dabei bräuchte es vor allem Maßnahmen, die nicht nur langfristig, sondern auch kurz- und mittelfristig Wirkung zeigen. Schon jetzt gibt es genügend Landkreise, in denen eine Versorgung laut Plan nur knapp gewährleistet werden kann. Oder aber solche, die wie der Landkreis Dachau als überversorgt gelten, in denen die Realität aber ein anderes Bild zeigt. Wie sollen diese Regionen die drohende Pensionierungswelle überstehen?

Zu beneiden sind diejenigen, die eine Lösung für dieses Problem finden müssen, jedenfalls nicht. Denn nicht nur gibt es schlichtweg zu wenige ausgebildete Ärzte. Sondern auch das Image des Landarzts ist eines, das kaum junge Fachkräfte lockt. Vereinbarkeit von Familie und Arbeit, Freizeitmöglichkeiten und Verkehrsanbindung scheinen heute vielen wichtiger zu sein, als rund um die Uhr für die Patienten da zu sein, wie das früher der Fall war. Ein Nachfolgemodell für den aussterbenden Landarzt muss her, und das möglichst bald. Es gilt also, an vielen Schrauben zu drehen. Eine tägliche Dosis "Der Bergdoktor" jedenfalls ist nun wirklich nicht ausreichend.