Witze über Juden und antisemitische Hetze - das gehört zum Alltag an vielen Schulen in Deutschland. Übrigens nicht erst seit zwei, drei Jahren, wie man allgemein glaubt. Dergleichen kam schon viel früher vor, das erfuhren und erlitten jüdische Schülerinnen und Schüler schon in den 1990er Jahren. Nur wurden ihre Erfahrungen lange Zeit in der öffentlichen Diskussion ausgeblendet. Auch in einem Klassenchat im Gymnasium Grafing wurden judenfeindliche Botschaften ausgetauscht - in der Schule, die von nun an den Namen des Shoah-Überlebenden Max Mannheimer trägt. Damals dachten nicht wenige, eine solche Schule verdient diese Ehre nicht. Aber es ist die richtige Reaktion auf die Vorfälle, allein schon wegen der mutigen Schüler, die den Vorfall aufgedeckt haben. Auch deshalb, weil dem wiedererstarkten Antisemitismus nicht nachgegeben werden darf - das ist das Vermächtnis des großen Zeitzeugen Max Mannheimer, der vor dreieinhalb Jahren gestorben ist. Am 6. Februar wäre der langjährige Vizepräsidenten des Internationalen Dachau-Komitees 100 Jahre alt geworden.

Seine Weggefährtin Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, sagt: "Die größte Ehre für ihn bleibt es, dass die nachfolgenden Generationen sein Andenken bewahren und weiter für seine Ziele eintreten: für ein Deutschland, das seine Vergangenheit kennt und um seine Verpflichtung weiß, genau deshalb für Demokratie einzustehen und Rechtsextremismus zu bekämpfen." Die Namensgebung ist ein Schritt. Aber er reicht nicht aus. Schulbücher und Lehrpläne gehören auf den Prüfstand, Lehrkräfte und Schulleitungen, die auf antisemitische Vorfälle unter Schülern oft hilflos reagieren oder gar nicht, brauchen Fortbildung und Unterstützung. Und: Ohne eine gründliche Vor- und Nachbereitung ist der Erfolg von KZ-Gedenkstättenbesuchen fraglich. Das muss alles umgesetzt werden, sonst bleibt die Resolution der CSU-Fraktion zum Schutz des jüdischen Lebens in Bayern nur ein Stück Papier. Max Mannheimers Vermächtnis, wenn man es denn ernst nimmt, würde dazu verpflichten.