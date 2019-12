Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr, heißt es. Die Haimhausener Gemeinderäte haben sich in ihrer jüngsten Sitzung im neuen Sitzungssaal des gerade fertiggestellten Mehrzweckgebäudes für das Gegenteil des alten Spruchs entschieden. Eine dezente Variante des Gemeindewappens soll künftig den Saal schmücken. Und das ist gut so, wenn man weiß, welche politische Sprengkraft mitunter vermeintlich unbedeutende Dinge mit Symbolkraft, wie zum Beispiel ein vergoldetes Wappen, entwickeln und freisetzen können. Einmal abgesehen davon, dass sich die politischen Parteien und kommunalpolitischen Gruppierungen in Haimhausen gerade warmlaufen für die Kommunalwahl am 15. März kommenden Jahres. Und, das wissen wir natürlich alle allzu gut, dass Themen, die polarisieren, die Aufregung verursachen, immer willkommen sind.

Sicher, was sind schon 4500 Euro für ein neues Wappen im Vergleich zu den Baukosten des Mehrzweckgebäudes in Höhe von fünf Millionen Euro? Ganz einfach: Es ist weniger der Betrag. Schon eher aber der Begriff Blattgold, der sich dann so fies ins Gedächtnis brennt. Da denkt man gleich an Prunk und Protz und an goldene Wasserhähne, die man übrigens im neuen Mehrzweckgebäude vergeblich sucht. Die einstimmige Entscheidung des Gemeinderates, sich für die mit 900 Euro Kosten bescheidene Variante auszusprechen, ist aber auch aus einem anderen Grund sinnvoll. Haimhausen gehört zu den Gemeinden, die, wie dieser Tage veröffentlicht wurde, vom Freistaat Schlüsselzuweisungen in Höhe von 500 000 Euro bekommen haben. Der kleine Geldsegen bedeutet nichts anderes, als dass es um die gemeindlichen Finanzen schon mal besser bestellt war im Vergleich zu heute. Und in diese finanziell magere Landschaft passt ein mit Blattgold und Silber verziertes Gemeindewappen nun mal gar nicht gut.