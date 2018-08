30. August 2018, 22:19 Uhr Kommentar Betriebe brauchen Hilfe der Politik

Der Mittelstand muss im Wettbewerb um Lehrlinge mit den Großunternehmen konkurrenzfähig bleiben

Von Viktoria Großmann

Ohne eine staatliche Lenkung scheint es nicht zu funktionieren. Eine Ausbildung, Berufsschule und Lehre, sind offensichtlich völlig aus dem Blickfeld junger Schulabgänger verschwunden. Familienbetriebe, Handwerker, Mittelständler versuchen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Viele zeigen sich offen, Flüchtlinge einzustellen, fordern Verbesserungen beim Bleiberecht. In der Metropolregion müssen sie sich der Konkurrenz um Bewerber mit großen, namhaften Unternehmen stellen. Sie versuchen, ähnliche Bedingungen zu schaffen oder die familiäre Atmosphäre in die Waagschale zu werfen. Im Landkreis laden Betriebe Schulklassen zu Führungen ein - teilweise von der Grundschule an. Sie bieten Praktika oder beteiligen sich am Mint-Campus Dachau, wo Kinder und Jugendliche früh an handwerkliches und technisches Arbeiten herangeführt werden.

Doch allein können die Unternehmen das Problem des Nachwuchsmangels nicht lösen. Bäcker Ludwig Kloiber malt ein trauriges Zukunftsbild, wenn er davon spricht, dass noch mehr Maschinen die Menschen ersetzen müssen. Das war's dann mit der von Hand geschlungenen Breze. Wie wichtig die kleinen und mittelständischen Betriebe sind, wissen nicht zuletzt im Landkreis Dachau viele Kommunen. Die gewachsenen, im Ort verwurzelten Firmen halten Arbeitskräfte in den Gemeinden und sind zuverlässige Steuerzahler.

Zu Recht fordern Metzger und Bäcker politische Hilfe. Zugangsbeschränkungen zu Hochschulen könnten ebenso helfen wie eine finanzielle Unterstützung für Lehrlinge und Meisterschüler. Mittelschulen, Realschulen und Berufsschulen sind genauso wichtig wie Gymnasien. Ihre Lehrkräfte brauchen Unterstützung, um die Schüler besser betreuen zu können. Kleinere Betriebe müssen im Kampf um den Nachwuchs mit den Großunternehmen konkurrenzfähig bleiben und sie müssen sich darauf verlassen können, dass gut eingelernte Zuwanderer bei ihnen bleiben dürfen. Es gilt einem Strukturwandel entgegenzuwirken, der ganze Gewerbezweige und Unternehmenskulturen zerstören kann. Ländliche Gebiete werden das besonders deutlich spüren.